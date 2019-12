GRÁTIS: Mackenzie transmite Flamengo X Liverpool no telão, com muita ‘gelada e DJ

A torcida rubro-negra já sabe que dia 21/12, a partir das 14:30, vai ter que estar na torcida pelo Flamengo e o Mackenzie reservou os lugares.

Neste sábado, o clube do Méier vai transmitir a final do Campeonato Mundial de Clubes, entre Flamengo e , num telão. Com muita cerveja, petiscos, promoções, entrada franca e animação do DJ Marback, antes, no intervalo e após o jogo, emoção não vai faltar

– Se eu já fiquei nervoso na final da Libertadores contra o River imagina na final do Mundial! Eu vou para divertir o pessoal colocando um set-list bem animado mas quando começa o jogo parece que a gente esquece tudo…vamos torcer para o Mengão vencer e a gente festejar – deseja o DJ MARBACK.

SERVIÇO

FLAMENGO X LIVERPOOL – Sábado, 21/12, a partir das 14h. Sport Club MACKENZIE Rua Dias da Cruz, 561- Méier. ENTRADA FRANCA