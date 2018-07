GRÁTIS: Mackenzie une torcida em Brasil x Bélgica

Torcer pelo Brasil, entre amigos, com festa, telão e entrada franca! A sexta, 06/07, vai ser assim no Sport Club Mackenzie que vai transmitir o jogo Brasil x Bélgica, a partir das 14h, no estacionamento do clube, para sócios e quem mais quiser chegar assistir ao jogo e curtir depois.

– Vamos fazer aquela festa para o Mackenzie ficar cada vez mais próximo dos sócios e de toda comunidade da região. Claro que vamos torcer pelo Brasil, mas após o jogo a festa continua com muito som – conta o Diretor de Relações Públicas, Marco Corrado.

Com promoções nas cervejas e petiscos, o presidente Eugênio e a Primeira Dama Vera (foto) convidam todos para se divertir no estacionamento depois do jogo com sucessos dos anos 70, 80 e 90.

SERVIÇO

BRASIL X BÉLGICA no telão – SEXTA, 06/07, a partir das 14h – ENTRADA FRANCA. Sport Club Mackenzie, Rua Dias da Cruz, 561 Méier, Tel: 2269-0082