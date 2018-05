GRÁTIS: Monarco anima almoço no Lar Anália Franco

No mês delas as mamães vão ter um domingo, 13 de maio, especial, com muito samba e ainda fazer caridade! O Lar de Anália Franco, no Rocha, promove um Almoço Beneficente, em homenagem ao dia das mães, das 12h às 16h, com entrada grátis e show especial de Monarco.

O bamba da Portela vai interpretar sucessos como ‘Coração Em Desalinho’, ‘Lenço’, ‘Foi um Rio que passou em minha vida’, além de grandes sambas enredo. Monarco receberá amigos e a participação do novo nome do samba Léo Russo. Tudo para ajudar o lar de meninas.

– Vai ser uma festa linda e a casa está precisando de muita ajuda. Além de colaborarmos para manter o trabalho com as meninas, vamos homenagear todas as mamães – conta Emilian Castilho, voluntária do Lar Anália Franco

Para ajudar o orfanato a continuar o trabalho de auxílio à centenas de meninas, de 3 a 15 anos, com reforço escolar, alimentação e recreação, além de bebês carentes em sua creche, bastará almoçar no self-service, domingo, os shows serão grátis

SERVIÇO

Almoço Beneficente do Dia das mães – Com MONARCO e LÉO RUSSO – Domingo, 13/05, 12h às 16h – Lar de Anália Franco – Av. Marechal Rondon, 875 Rocha. – TEL:2281-1000 – ENTRADA FRANCA – Almoço R$ 5,00 (100 gr)

