GRÁTIS: Ney Gouvêa apresenta sucessos em almoço beneficente no Méier

O tecladista, violonista, cantor e show-man Ney Gouvea vai divertir o público, sábado, 16/02 e ajudar as vovós do asilo de idosas da Legião do Bem, no Méier. A partir das 12:30h Ney Gouvêa cantará músicas nacionais e internacionais no Almoço/Show beneficente da casa que fica na rua Oldegard Sapucaia 13, no início da Dias da Cruz, no Méier, com entrada franca.

Interpretando sucessos das discotecas, passando por Roberto Carlos, J. Quest, Roupa Nova, Fábio JR, até músicas de cinema, Ney atrai fãs de todas as idades.

Cuidando de senhoras dos 70 aos 95 anos, promover eventos é a única forma do asilo arrecadar a verba que mantém a casa e auxilia às senhoras com alimentação, atendimento médico, fonoaudiológico, terapia ocupacional e lazer,

Para ajudar, bastará provar o almoço self-service, o show será grátis. A casa sobrevive sem apoio governamental ou privado, aceita qualquer tipo de doação, em bom estado, para o bazar, necessita de remédios, (existe uma lista no Asilo) e alimentos não perecíveis.

SERVIÇO

Ney Gouvêa canta sucessos nacionais e internacionais – Sábado, 16/02, a partir das 12:30h. Entrada Franca .

Almoço: R$ 4,10 (100gr) – Asilo de Idosas da Legião do Bem – Rua Oldegard Sapucaia, 13 Méier. Tel: 2593-3746.