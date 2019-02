GRÁTIS: Palestra aborda territorialidade negra no Rio de Janeiro

Os artistas multimídia GABRIEL MUNIZ e IRLA FRANCO, residentes do Artsonica – Residência Artística, realizam, quinta, no dia 21 de fevereiro, às19h, palestra gratuita e aberta ao público sobre territórios negros. Estarão em pauta temas como: Geografia e Abordagem Fenomenológica, Paisagem e Paisagens Sonoras, Diáspora e Territórios Negros, Oralidade e Narrativas – Tradição/Modernidade. O evento acontecerá no Labsonica, no prédio do Oi Futuro, no Flamengo, zona sul do Rio.

A palestra faz parte do processo criativo da vídeo-instalação mutimídia “OuvidoChão – Cartas Quilombolas” e os participantes terão acesso também a assuntos ligados à negritude existente no Cais do Valongo (Zona Portuária), Camorim (Zona Oeste), Magé (Baixada Fluminense), além de curiosidades identificadas nas visitas feitas a locais como a casa da Tia Ciata, Cemitério dos Pretos Novos e ruas como a Camerino e Sacadura Cabral (Centro da cidade).

SERVIÇO – PapoSonica “OuvidoChão” – Oi Futuro Flamengo. Rua Dois de Dezembro, 107, Labsonica (5º andar) – 21 de fevereiro (Quinta), 19h. O evento é gratuito – com duração de 60 minutos – e tem vagas limitadas, portanto, os interessados devem fazer inscrição por pelo e-mail contato@artsonica.com.br