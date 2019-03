Grátis: Rico e Banda USTRES animam almoço beneficente

Com muitos sucessos dos anos 80 e 90 o Asilo de idosas da Legião do Bem, no Méier, vai ficar animado sábado, 16 de Março, com show da banda USTRES, entrada franca e muita diversão

A partir das 13h a banda vai agitar o almoço beneficente do Asilo, com Rico, Maurão, Luiz Barradas, Sotero e Mario apresentando sucessos de Lulu Santos, Beatles, Roupa Nova, Elvis, Mamonas, Barão, Paralamas, Queen,The Cure e mais.

– É uma árdua missão, porém engrandecedora manter nosso asilo e estes meninos são verdadeiros anjos que se dispõem a nos ajudar, há anos. A presença do público almoçando é o que mantém o trabalho com as vovós, a casa, paga funcionários e outras obrigações. Graças a vocês que prestigiarem o almoço nós vamos conseguir – exalta a presidente do lar, professora Alice de Mello.

Para ajudar as vovós bastará almoçar, por R$ 4,10 (100gr), no asilo que fica no Méier e se divertir com o show da USTRÊS.

SERVIÇO

USTRES–Pop rock nacional e internacional – Sábado – 16/03 às 13h – Asilo da Legião do Bem, Rua Oldegard Sapucaia 13/15 – Méier-Tel: 2593 3746 – Entrada Franca