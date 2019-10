GRÁTIS: Rotary Clube Méier oferece serviços à saúde e recreação domingo

Para continuar com seu objetivo principal, servir, o Rotary Clube Méier promove sua ação social mensal, domingo, 27, com atendimentos e atrações GRÁTIS para adultos e crianças, na Rua Dias da Cruz, em frente ao 215, próximo a Praça do Méier.

Das 10h até 14h serão oferecidos testes de taxa de glicose, aferição de pressão arterial e a criançada vai brincar com arquitetura de papelão e massinhas, inventando objetos com muita criatividade. Segundo a presidente da associação o retorno é sempre positivo.

– É uma nova oportunidade de estarmos próximos a comunidade para realizarmos nossa missão que é a de servir e auxiliar o máximo de pessoas. A essência principal do Rotary é esta e todos nossos companheiros sentem-se felizes por ajudar – afirmou Bianca Karina Teixeira, que acrescentou agradecendo o apoio das Drogarias Galante.

SERVIÇO – Acão Social Rotary Clube Méier – Domingo, 27/10, das 10h às 14h, Dias da Cruz em frente ao número 215