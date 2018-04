Grátis: Samba do Tijolinho recebe Marcelinho Moreira

A Roda de Samba do conhecido condomínio Tijolinho do Grajaú volta sábado, 28 de abril, com entrada grátis e atrações, a partir das 15h. Sob o comando do grupo SAMBA DO XOXÓ nesta edição especial haverá a participação de Marcelinho Moreira e para o público curtir mais ainda, o DJ Werner mantém o clima até ás 22h.

– Nosso maior objetivo é dar espaço aos artistas e principalmente fazer um encontro perfeito para curtir samba de verdade, os amigos e uma cervejinha, claro. Por isso é entrada grátis – explica o produtor Luiz Fernando, o ‘Petete’.

Conhecida com uma das rodas de samba mais animadas e bem frequentadas do Rio, o Samba do Xoxó também sempre recebe de surpresa cantores e músicos que animam a festa.

SAMBA DO XOXÓ – Sábado, 28/04, a partir das 15h. Entradas pelas Ruas Vega 16 ou Barão de Mesquita 850, Grajaú – Grátis

