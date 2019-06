GRÁTIS- Sesc Tijuca oferece cursos gratuitos na área de audiovisual

Inscrições para os cursos de Crítica Cinematográfica e Introdução ao Documentário acontecem entre os dias 4 e 5 de junho

RIO DE JANEIRO – O Sesc Tijuca oferece, entre os dias 8 de junho e 17 de agosto, os cursos de Crítica Cinematográfica e Introdução ao Documentário. As aulas acontecem aos sábados, das 9h às 12h para o curso de Crítica Cinematográfica, e das 14h30 às 17h30, para o curso de Introdução ao Documentário, na Sala de Vídeo da unidade. Os cursos são gratuitos e abertos para pessoas a partir dos 16 anos.

O curso de Crítica Cinematográfica tem por objetivo propor aproximações com o trabalho de crítica em cinema, apresentando aos alunos as formas de atuação do crítico, os desafios do ofício e modos de desenvolver ferramentas de análise crítica fílmica. A proposta também possibilita a compreensão do papel do crítico dentro do cenário de mostras e de festivais e as diferentes dinâmicas envolvidas na área.

Já o curso de Introdução ao Documentário trabalhará características do cinema documentário e diferenças frente à ficção, análise e discussão de obras de expoentes do Cinema Documental, formas de abordagem e representação da realidade, escolha de tema e pesquisa, pré-roteiro, direção e estratégias de filmagem, montagem e edição.

Para se inscrever é preciso comparecer à unidade entre os dias 4 e 5 de junho, levando documento com foto e Cartão Sesc, caso possua. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Curso de Crítica Cinematográfica

8/6 a 17/8 | sáb, 09h às 12h | 16 anos | GRÁTIS | Sesc Tijuca: R. Barão de Mesquita, 539

Curso Introdução ao Documentário

8/6 a 17/8 | sáb, 14h30 às 17h30 | 16 anos | GRÁTIS | Sesc Tijuca: R. Barão de Mesquita, 539

