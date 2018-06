Grátis: Talk Chopp apresenta novidades na Lapa

A conversa com cervejeiros terá sua nova edição, quinta, 14 de junho, a partir das 18h, no bar Il Piccolo Biergarten, na Lapa. Comandado pela jornalista Sônia Apolinário, o Talk Chopp tem como objetivo conhecer o rosto por trás dos rótulos das cervejas artesanais que estão sendo produzidas atualmente e ficar por dentro das novidades que chegam ao mercado. Nesta quinta a “convidada” será a cervejaria Matisse de Niterói (RJ) apresentando o rótulo Lydia, uma Specialty IPA com adição de café verde. Quem for vai saber quem é essa mulher homenageada pela cervejaria e outras histórias

– Na Matisse, as engenheiras químicas Nádia e Maria Antônia, filha e mãe, estão à frente da produção da cerveja. Nádia é quem elabora as receitas, testadas nas brassagens comandadas por Maria Antônia, em casa, antes de seguirem para a produção – explica a jornalista que comanda a coluna Lupulinário

Serviço

Talk Chopp com a Lupulinário – Convidado: cervejaria Matisse.

Quinta, 14/06, a partir das 18h – Local: Il Piccolo Biergarten – Rua dos Inválidos, 135, Lapa Telefone: 2509-0682

https://www.comunicsoniaapolinario.com.br/coluna