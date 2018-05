GRÁTIS: UNISUAM participa da Ação Global no Salgueiro

Focada na educação, direitos humanos e sustentabilidade ambiental, sábado, 26 de maio, acontece a Ação Global, das 9h às 16h, oferecendo um mutirão de cidadania. Proporcionando acesso a serviços gratuitos de utilidade pública, ações socioeducativas e preventivas, a UNISUAM participará da 27ª edição do projeto, na quadra do Salgueiro, no Andaraí.

A universidade estará presente com seu Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) promovendo atendimento jurídico nas áreas de Direito de Família, Trabalhista e Previdenciário. Já o curso de Fisioterapia da UNISUAM oferecerá gratuitamente avaliação e tratamento da dor lombar crônica e os cursos de Nutrição e Educação Física darão orientação nutricional, avaliação física e orientações básicas para a prática de exercícios físicos. Enquanto isso acadêmicos e professores do curso de Biologia vão passar orientações sobre as principais doenças ocasionadas por contato e ingestão de água contaminada, oferecendo também conhecimento sobre os parasitas intestinais. Serão oferecidas também palestras sobre dores crônicas, além de atendimentos individuais por meio dos professores do curso de Mestrado em Ciência da Reabilitação.

– Temos o orgulho de participar mais uma vez da Ação Global, pois vem ao encontro da missão da UNISUAM que é contribuir para a transformação social do país e uma oportunidade para beneficiar pessoas – afirmou Arapuan Netto, reitor da UNISUAM.

Durante a 27ª edição da Ação Global serão promovidas iniciativas que valorizam a educação, será ampliada a discussão e acessibilidade a direitos de mulheres, negros, LGBTs, idosos, soropositivos e outros públicos vulneráveis à discriminação e preconceito. Quanto a sustentabilidade ambiental serão debatidos temas como saneamento básico, acesso à água potável e reciclagem de lixo serão lembrados. Além disso como em todo ano o público terá serviços como emissão de documentos de certidão de nascimento, RG, CPF e título de eleitor.

SERVIÇO

27ª edição da Ação Global – Participação da UNISUAM

Data: 26/05/2018 (sábado), das 9h às 16h

Quadra do Grêmio Recreativo Esportivo e Social Acadêmicos do Salgueiro – Rua Silva Teles, nº 104 – Andaraí/RJ

Curso de Inglês para Negócios - Assine Já!