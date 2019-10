Grátis: Universidade promove evento ‘Se Toque/Outubro Rosa’ de prevenção ao Câncer de Mama

Com ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama, Unigranrio/Caxias promove o evento “#Se Toque/Outubro Rosa”, quarta, dia 16/10, das 9h às 17h. Juntando-se a campanha nacional a instituição oferecerá avaliação facial e auriculoterapia (tratamento com agulhas ou sementes em pontos da orelha), que proporciona benefícios para o físico e a mente; orientações sobre o câncer de mama e exame de mamografia. Todas as atividades será realizadas por alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem e Tecnólogo em Radiologia sob supervisão de seus professores e coordenadores.

Segundo dados do INCA – Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e corresponde a 22% dos casos novos a cada ano.

SERVIÇO – Campanha “#Se Toque/Outubro Rosa”, prevenção do Câncer de Mama – quarta, 16/10, das 9h às 17h, Rua Prof. José de Souza Herdy, 1.160, Praça do Saber, pátio da Unigranrio, bairro 25 de Agosto (RJ). GRÁTIS.