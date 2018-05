GRÁTIS:Banda PLANO R comanda KARAOKÊ no Brooks Méier

Eles divertem e se divertem agitando o público, que sobe no palco e vira estrela! Assim é banda PLANO R que toda quinta promove o Karaokê do Brooks pub Méier e neste dia 31/05, não vai ser diferente.

– É uma grande festa e o público do Brooks é incrível! Já são todos amigos, afinal nós somos moradores do Méier!– conta empolgado o cantor e guitarrista André Rabello.

O Pub Irlandês já conquistou os moradores do bairro, mas também atrai pessoas de outras regiões, recebe a banda com seu Pop Rock variado. Os irmãos gêmeos André e Luiz Rabello, com seus parceiros, vão tocar desde o Rock Nacional até sucessos internacionais.

SERVIÇO

Karaokê com a Banda PLANO R – quinta, 31/05, a partir das 18h. Entrada franca das 18h às 21h.

Brooks Pub Méier – Rua Barão de São Borja, 11 Méier – Reservas: 96473-5639 – (De seg a sex de 9h30 às 18h – Sáb de 10h às 14h)

