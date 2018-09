GRÁTIS:Banda USTRÊS apresenta show de Rock beneficente

O domingo, 16 de setembro, será especial no Lar de Maria Dolores, no Rocha, animado pela banda USTRES com sucessos dos anos 60, 80, 90. Durante o Almoço Fraterno do lar a banda vai apresentar músicas da Legião Urbana, Elvis, Lulu Santos, J Quest, Paralamas, U2, Roupa Nova, RPM, Beatles e mais. Fazer o público dançar e cantar é um dos objetivos mas, segundo eles, o principal é ajudar.

– É um trabalho cada vez mais difícil para esta e outras casas manter a assistência às crianças, idosos ás vezes ajudar famílias inteiras, então damos nossa pequena parcela de colaboração com muita felicidade. É nossa obrigação colaborar – afirma o vocalista Rico.

Com projetos sociais que fortalecem vínculos sociais e de acordo com a direção o Lar de Maria Dolores atende crianças, adolescentes, gestantes e suas famílias. São vários projetos sem apoio governamental ou privado, portanto a casa vive de doações e principalmente da arrecadação em eventos.

– Por isso é sempre uma grande felicidade receber os amigos para nosso Almoço Fraterno e eventos. Com este apoio poderemos manter o trabalho de assistência para centenas de famílias que recebem doações de nosso lar – explica a presidente Dra. Anariam Alves.

SERVIÇO

Banda USTRES – Sucessos dos anos 60, 80, 90 e atuais. Grátis. Domingo, 16/09, a partir das 12:30h. Lar de Maria Dolores – Av. Marechal Rondon 813, Rocha, (tel: 2261-2187). Entrada pela Rua Nazário 42. Almoço fraterno, variado com opção vegetariana – Pagamento com cartões de crédito e débito. Estacionamento no local.