Grupo ARRUDA comemora 15 anos no Samba do Tijolinho

O tradicional SAMBA DO TIJOLINHO volta, sábado, 21, no Grajaú e com uma comemoração especial, os 15 anos do Grupo Arruda. Em um enorme espaço ao ar livre, o Arruda, um dos grupos de samba mais amados pelos cariocas vai promover uma grande roda de samba, mas como eles dizem, com muita responsabilidade

– Estamos com muitas saudades, porém nos preocupamos com a higiene e com a saúde de todos, por isso vamos tomar todas as medidas de segurança sanitária, mas é muito importante comemorar estes 15 anos de carreira. Sabemos como é difícil o meio musical, mas o Arruda tem uma história para celebrar com três DVD’s, dois CD’s. Só temos a agradecer e convidar nosso público tão querido para comemorar. Nossos corações estão em festa – emociona-se convidando para o encontro o produtor, percussionista e cantor Gustavo Palmito.

Convidados famosos vão tocar, cantar e homenagear o ARRUDA no TIJOLINHO

Com abertura do grupo ‘Colher de Pau’ o aniversário do ARRUDA, no Samba do Tijolinho vai receber vários convidados surpresa para cantar, tocar e festejar a partir das 15h.

Samba do Tijolinho com o ARRUDA – Sábado, 21/11, 15h. Rua Vega 16, Grajaú. Ingressos a partir de R4 10,00 a venda no link

https://www.bilheteriadigital.com/a-volta-do-tijolinho-21-de-novembro ou nas redes sociais @grupoarruda

* Cumprindo: limite de público a 30%, distanciamento, oferecimento de álcool gel, medição de temperatura e solicitação para o uso de máscara.