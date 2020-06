Grupo ARRUDA faz Live/show domingo juntos mas com todas as precauções devido ao Coronavírus

Depois de três meses sem o carinho do público o Grupo Arruda se reune para uma live, domingo, 14/06, a partir das 15h no seu canal no Youtube, #arrudaneles. Os integrantes do grupo que é amado por tocar o samba de raiz, rendendo homenagens a nomes do samba que fizeram história, vão estar juntos, mas, com todo o cuidado.

– Claro, vamos tomar todas as medidas protetivas indicadas pelos principais órgãos de saúde, como distanciamento, higienização, exames e mais, pois não aguentamos mais de saudades – explicou o músico e produtor da banda Gustavo Palmito.

Os integrandes do ARRUDA agradecem e destacam que a Live só será possível graças ao apoio de: Estácio (@daia.na193), Mazzo Pizzaria (@mazzopizzaria) e com a FestSonho (@festsonhooficial) @leoqueirozfoto, @inovasom_eventos, @sushi_do_pc, @churrascaodopc, @cervejariajobim2018, @emporiosperanza, @maracahostel.

Durante o evento será lançado um link de contribuição voluntária para apoiar o Arruda neste momento e divulgadas todas as ações que o grupo vai promover

https://www.youtube.com/results?search_query=%23ArrudaNeles