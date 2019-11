Movido pela tradição brasileira do samba e pagode, eis que surgiu o ‘Grupo Lance Maneiro’, formado por primos que nasceram e moram em Armação dos Búzios, e são conhecidos e queridos por todos em Búzios e toda Região dos Lagos.

Como brasileiros que são, receberam as mais diversas influências que o samba do Estado do tem e coloca em todas as gerações de sambistas que aqui nasceram, e sendo assim, os meninos do ‘Grupo Lance Maneiro’, tendenciados pelo “samba de roda” e pelo “pagode de mesa”, se apresentam para a diversão de todos que os assistem.

O ‘Grupo Lance Maneiro’ trás essas referências musicais, com muita irreverência, swing e malandragem (caracteristicas do autêntico sambista), e ainda tem suas vertentes românticas (em sintonia com as paradas de sucessos das rádios brasileiras).

Em sua formação, o grupo apresenta vários formatos, adotando desde o tradicional pagode de mesa, com formatação enxuta (utilizada em meios informais, como reuniões sociais e bares temáticos), bem como formatação de banda completa (utilizada em shows formais, para uma maior concentração de público, utilizando assim reforço de músicos renomados do cenário da Região dos Lagos), tendo em ambas as formações um ótimo retorno do público e uma qualidade sonora, compatível com diversos ambientes.

Várias sucessos do Grupo vêm sendo tocadas em várias rádios do Brasil, tais como: Aproveita; Tudo Preparado; Aquela Mina; Aposto Em Nós Dois; Sou Moleque; Agora É Comigo; Samba No Terreiro, entre outros.

O ‘Grupo Lance Maneiro’ é sucesso para quem os assiste, para quem os contrata e para o enriquecimento do Samba Carioca.

Contatos para Show:

(22) 99921-5236 – Leandro Oliveira

(22) 99913-3840 – Ademilton Ferreira

CONHEÇA O ‘GRUPO LANCE MANEIRO’:

https://www.facebook.com/LanceManeiroOficial/

https://www.youtube.com/user/leandrog1000

https://www.instagram.com/lancemaneirooficial

https://www.twitter.com/PgdLanceManeiro