GRUPO MADERO INAUGURA RESTAURANTE DE N° 200 E COMEMORA 15 ANOS DE SUCESSO

A conquista consagra a marca como referência gastronômica no país

Setembro é um marco importante para o chef e empresário Junior Durski, que no mesmo mês em 2017, também conquistou a abertura do centésimo restaurante, no Rio de janeiro. De lá pra cá, dobrou o número de unidades e mesmo neste ano tão desafiador de 2020, inaugura 45 novas unidades. Hoje, 15 anos depois da abertura do primeiro restaurante em 2005, o restaurante Madero é consagrado como a maior rede de casual dining do país, famoso pelos seus hambúrgueres e alimentação saudável. O grupo tem presença em 70 cidades do país, incluindo o Restaurante Durski, o Madero, nos modelos Steak House e Container, e o Jeronimo, nos formatos de Burger, Track, Drive Thru e Ice.

O restaurante de nº 200 é o Madero Steak House Amazônia – Alphaville em Barueri-SP, que acaba de ser inaugurado. A unidade com investimento de mais de R$ 5 milhões, tem 600 m2 e todas as deliciosas criações do chef Junior Durski. E para compartilhar a conquista com os mais de sete mil colaboradores, no dia 25/09, todos vestirão uma camiseta comemorativa e participarão de um momento muito especial de celebração, nos restaurantes, na Cozinha Central, na Fazenda e no escritório central em Curitiba.

“A unidade de número 200 é uma conquista, que divido com todos os colaboradores, que ajudaram a construir a história do Grupo Madero, com dedicação e busca incansável pela qualidade, que é nossa marca registrada”, comemora o empresário Junior Durski.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ainda, para celebrar a unidade comemorativa de número 200, o restaurante destinará o faturamento do dia 16/09, para a Cepac – Associação para a Proteção das Crianças e Adolescentes, voltada para o atendimento de crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, em Barueri.

“A escolha do CEPAC pelo Grupo Madero, para participar deste ato beneficente, nos enche de orgulho e alegria, pois vem somar esforços na causa de crianças e adolescentes, que é a missão da nossa associação”, comemora Carlos José Meismith, presidente da CEPAC.

A história do Grupo Madero é fruto do sonho do chef Junior Durski e se mistura com sua trajetória de vida. Perfeccionista e autodidata, o empresário transformou a paixão pela cozinha em propósito particular e muito mais do que a elaboração de pratos, ele é a alma do Madero. Altamente exigente no paladar, que oferece aos clientes, a conquista da unidade de nº 200 tem sabor especial, em sua trajetória marcada por perseverança e persistência, numa narrativa escrita entre grelhas e panelas, desafios e amor pela gastronomia.

OBSESSÃO POR QUALIDADE

O empresário é conhecido pela gestão perfeccionista e pela verticalização na produção, engenharia e logística, que garantem o domínio total do alto controle de qualidade. O Grupo Madero produz praticamente tudo o que é servido nos restaurantes. É da Cozinha Central, em Ponta Grossa (PR), que vem a maior parte dos alimentos, sob processos rigorosos de qualidade. De lá sai também a frota própria de caminhões, que abastece todos os restaurantes, garantindo a qualidade da entrega dos produtos, transportados em temperatura adequada. Na Fazenda Madero, em Palmeira (PR), há dois anos, o grupo cumpre a missão de produzir e oferecer hortifrútis com selo ORGÂNICO BRASIL- TECPAR, onde 100% da produção é destinada aos restaurantes. Há ainda um time próprio de arquitetura e engenharia, responsável pelas novas unidades, que com a mesma a excelência, executa os projetos arquitetônicos assinados pela esposa e arquiteta Kethlen Ribas Durski.

UMA HISTÓRIA DE PERSISTÊNCIA

Junior Durski é formado em direito, foi vereador, madeireiro e garimpeiro na Amazônia, mas foi na cozinha, que encontrou sua grande paixão. Descendente de poloneses e ucranianos nasceu em Prudentópolis e passou a infância com os avós em Ponta Grossa no Paraná. Foi em Curitiba que decidiu transformar o hobby de cozinhar, num plano de negócios. Em 1999 abriu o Durski, que apesar de hoje premiado, enfrentou muitas dificuldades. Lançou mais cinco restaurantes, todos com prejuízo. Mas persistente como é, em 2005 inaugurou o Madero, que mudaria por completo a sua história! O restaurante não decolou logo, foram necessários muitos ajustes, reduções de 40% nos preços e uma incursão de pesquisa gastronômica nos EUA, onde experimentou hambúrgueres em 70 restaurantes. Era chegada a hora de criar sua própria receita, com toque brasileiro, que daria origem a um dos responsáveis pelo sucesso da marca: o Burger Madero no pão crocante, carne grelhada em fogo forte, estilo de churrasco e a maionese artesanal e secreta, receita da avó.

Junior Durski participa diariamente do comando dos restaurantes. Sua paixão pela gastronomia vem de família, com fortes laços afetivos, feitos em volta da mesa e na cozinha. Esta mistura saborosa é responsável pelo grande sucesso do grupo e pela conquista de 200 restaurantes.