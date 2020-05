Grupo Presença faz show ao vivo pelo Youtube no Circuito Brahma Live

O pagode do Grupo Presença está embalando milhares de pessoas com seus shows ao vivo pelo YouTube. Com 130 mil inscritos e mais de 40 milhões de visualizações em seu canal, eles estão conquistando muitos fãs.

A última apresentação pela internet foi através do Circuito Brahma Live, que ocorreu no dia 15 de maio, com apoio da Brahma e da Ricardo Eletro. A live já atingiu 200 mil visualizações, contando com participação de jogadores da seleção brasileira como Denilson Show.

Quem quiser acompanhar o trabalho do Grupo Presença pode acessar, seguir, curtir e compartilhar a rede social do (Facebook, Instagram, Youtube e Twitter).

