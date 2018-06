Guacamole comemora 6 anos com pratos incríveis

O nacho, taco, burrito e quesadilla você já conhece, mas, nesta quinta, 07/06, o GUACAMOLE do Jardim Botânico comemora 6 anos e uniu estes pratos favoritos do público, com novidades, para criar um combo especial em que o cliente pode optar por uma frozen Margarita ou Michelada e ainda ganha o churros del chavo de sobremesa.

Para garantir mais ainda a festa o “GUACA” oferecerá gratuitamente um welcome drink, que pode ser um mojito ou uma cerveja Budweiser. Com a animação do do DJ e cantor Will Pedra, durante a noite também vão divertir o público personagens da turma de La Casa de Papel, os tradicionais mariachis, tequileiros e ainda serão sorteados vouchers no valor de R$150,00 e de kits exclusivos do Guacamole.

FIQUE ATENTO, NESTE DIA 07, OS 150 PRIMEIROS TERÃO DESCONTO DE 50% NO VALOR DO COUVERT ARTÍSTICO.

SERVIÇO

Guacamole Jardim Botânico – Rua Jardim Botânico, 129, Tel: 3178-3100;

DAS 18h à 1:30 (promoção até 23h) – Pagamento: Dinheiro, Visa, Master Card, Diners.