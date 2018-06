Guacamole festeja Brasil e México na Copa do Mundo

Neste domingo, 17/06, as filiais do Restaurante GUACAMOLE abrem mais cedo para receber torcedores que forem festeja e nos jogos de México e Brasil, além claro de provar as delícias típicas de “Los Mariachis”.

A partir do o meio-dia todos vão poder assistir México x Alemanha e logo depois a torcida brasileira vai vibrar a partir das 15h com o Brasil enfrentando a Suíça.

Não vão faltar promoções e quem for vestido com camisa do México ou do Brasil ganha uma Budweiser longneck. Para acompanhar, a boa pedida é o nacho Guadalupe (R$43,80) e as fajitas mista (1 pessoa – R$53,90; R$86,90).

SERVIÇO

Jardim Botânico, Rua Jardim Botânico, 129; Tel: 3178-3100. Das 11h à 1:00 (apenas no dia do jogo);

Pagamento: Dinheiro, Visa, Master Card, Diners.

Barra da Tijuca, Av. Olegário Maciel, 108; Tel: 3178-0134. Das 11h à 1:00 (apenas no dia do jogo);

Pagamento: Dinheiro, Visa, Master Card, Diners.