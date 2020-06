Guga Assumpção e dono da marca GSW – produtora que entra em destaque internacional

Guga Assumpção é um cantor baiano que atualmente reside na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Vem ajudando artistas influenciadores youtubes a obterem sucesso nas redes sócias. para quem já o conhece, o cantor vem cativando as pessoas com sua vibe positiva sempre emanando boas energias, e sua forma de ser e de interagir em suas redes, e com seu timbre e técnica vocal adquirida através de muito estudo e experiência no mercado musical. O baiano começou a estudar violão aos 12 anos de idade, já viajou mais de 17 estados brasileiros e já morou em 7 capitais.



Tudo começou trabalhando como free lancer em diversas bandas com diferentes estilos musicais como pagode, MPB, axé, arrocha, pop rock, entre outros, além de tocar violão e guitarra.

Em janeiro de 2014, Guga optou por trilhar seu próprio caminho. Seu nome artístico nasceu da junção do seu apelido de infância Guga somado a homenagem a uma grande influência, o baixista Nico Assumpção.

No ano seguinte, em 2015, o artista ganha destaque com suas composições, gravadas por bandas renomadas como Banda Eva, Harmonia do Samba, Vingadora, Bruno Brunne, Asas Livres, entre outras.

Já em 2019, suas composições começaram a alçar novos horizontes utilizando três idiomas como inglês, português e espanhol. E recentemente começou a trabalhar como produtor artístico para bandas e artistas vários países. ganhando destaque entre produtores do ramo.