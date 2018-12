Guia afetivo do Rio ganha nova edição

Publicação traz o roteiro para descobertas de um Rio surpreendente

A Insight, junto com Instituto Cravo Albin (ICCA), lançam mais uma edição do Almanaque Carioquice, que poderá ser acessado gratuitamente a partir do dia 5 de dezembro.

O Rio de Janeiro continua lindo. E irresistível. O mapa da mina, para ser descoberto na mais carioca das estações, o Verão, é apresentado no Almanaque Carioquice 2019. A singularidade do, digamos, “Espírito Carioca”, é desdobrada nas mais diversas facetas: gastronomia, arquitetura, vistas, passeios, festas e compras, entre outras.

Editado pela Insight Comunicação para o Instituto Cultural Cravo Albin (ICCA), o Almanaque Carioquice 2019 sintetiza a pluralidade cultural e histórica do Rio de Janeiro, atiçando a curiosidade de quem vive ou está de passagem pela cidade. “As surpresas das revelações traduzem, com precisão e bom senso, o crucial desvelar que forma e identifica o milagre do Espírito Carioca. Há uma configuração audaciosa e necessária de veredas totalmente desconhecidas”, ressalta Ricardo Cravo Albin, presidente do ICCA.

Ao longo de 180 páginas, o leitor encontrará dicas sobre como degustar um pescado bom e barato no Centro do Rio (Bar do Peixe), conhecer obras de arte criadas por pacientes com transtornos mentais (Museu de Imagens do Inconsciente) e também onde encontrar relíquias barrocas, sem precisar ir até Ouro Preto (Igreja de São Francisco da Prainha).

Para os amantes da bricolagem, há o Palácio da Ferramenta, que tem o cantor e compositor Paulinho da Viola como cliente. A Praça 2, uma espécie de Saara em Vigário Geral, com variedade de produtos e preços camaradas, é ideal para pechinchar e fazer boas compras. Para quem curte um agito, a dica é o baile Charme do Viaduto de Madureira, que reúne mais de duas mil pessoas no subúrbio. Há ainda indicações de gostosuras imperdíveis, como a Costela no bafo, do bar Cachambeer.

Eclético como a capital que lhe serve de inspiração, o Almanaque Carioquice une em texto e imagens a beleza deliciosamente original que ferve nesse caldeirão chamado Rio. Mais que uma publicação, é um convite para celebrar a cidade.

Serviço:

Almanaque Carioquice 2019

Editado por Insight Comunicação

180 páginas

Disponível em www.almanaquecarioquice.com.br a partir do dia 5 de dezembro.

Versões impressa e audiolivro

