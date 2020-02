Guilherme Cruz é promessa para 2020

Guilherme Cruz, morador de Campos de Goytacazes, atual Mister Campos 2020 foi notado pelo produtor Rodrigo Oliver. O olheiro e produtor Rodrigo Oliver percebeu o potencial de Guilherme Júnior Cruz de Paula, que sonha em ser modelo e investir como empresário no ramo do futebol.

Além de curtir a faixa de Mister e receber vários convites para participar de eventos, ele atua como treinador nas categorias de base do Goytacazes de Campo. Guilherme Cruz está se preparando com grande empenho para participar do Mister .

Com grandes conquistas, ele que é de família humilde e batalhadora, sempre lutou para conquistar todos seus objetivos. Mesmo sem investimentos, ele já evoluiu muito, sendo perceptível sua mudança em pouco tempo de coroado, imaginem o potencial dele.

Guilherme tem um sonho ambicioso de crescer cada vez mais na vida. Ele quer ter a sua própria escolinha de futebol. A inspiração veio de sua participação nas categorias de base do Vasco da Gama onde atuou por 3 anos.