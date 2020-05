Gutto Soares faz live solidária para o combate ao coronavírus 

Durante o show do artista sertanejo, um QR Code foi disponibilizado para quem quisesse fazer doações à causa

O incontestável sucesso das lives sertanejas no YouTube ganhou mais um reforço: Gutto Soares, dono dos hits “Gabriela” e “Coração no 150”, um feat com Dynho Alves e MC Mirella. Tendo a roça, como cenário, o cantor fez uma grande apresentação onde intercalou canções de seu novo trabalho com outras já conhecidas e brincou dizendo que “foi uma live genuinamente mineira para celebrar o jeito mineiro de se ‘mineirar’”. Foram mais de 27 mil pessoas conectadas durante as quatro horas e meia de apresentação, mais de R$ 4 mil em dinheiro e mais de 133 cestas básicas. Ele ainda não anunciou oficialmente os destinos de suas doações, mas agradeceu “a todos que assistiram e ajudaram tantas famílias nesse momento tão difícil”.

Com a boa repercussão do projeto, Gutto já começou, segundo a equipe do cantor, a pensar na segunda edição da “Live in Roça”. Detalhe que chama a atenção: o próprio cantor colocou a mão na massa e cuidou de todos os detalhes do cenário rural. Já a tia e empresária, Eliete Gontijo, atacou de assistente de palco, interagiu com internautas e foi muito elogiada pela desenvoltura ao microfone. Para quem ainda não sabe, o top 5 nacional é quase todo sertanejo: Marília Mendonça (3,3 milhões de visualizações no pico), Jorge e Mateus (3,16 milhões), Gusttavo Lima (2,76 milhões), Sandy e Júnior (2,54 milhões) e Henrique e Juliano (2,06 milhões).

Por falar nisso, Gutto está em contagem regressiva para o lançamento do DVD “Live in Goiânia”, gravado em agosto do ano passado e já disponível em todas as plataformas de streaming. Ah, mas não é só: dias antes do anúncio oficial da quarentena do coronavírus, ele esteve nos estúdios do SBT, em São Paulo, para a gravação do “Programa Raul Gil”. Ao descrever a emoção, relembrou o início de sua trajetória. “O menino do interior de Minas Gerais, que muitos disseram que ‘não chegaria a lugar algum’, tem um Deus grande ao seu lado, desde a época das carrocerias de caminhões no meio da terra”. Vem muita coisa boa por aí.