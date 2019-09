Haren Carvalho prestigia o show de seu conterrâneo Lorenzo Fortes em Manaus

A cantora, atriz e modelo amazonense Haren Carvalho prestigiou o seu amigo cantor amazonense Lorenzo Fortes, ex-participante do The Voice Kids 2018, que lançou um novo clipe chamado “Aviso Prévio” no MOAI RESTOBAR, localizado na Avenida do Turismo, zona centro-oeste de Manaus. O que mais lhe chamou atenção na apresentação do cantor foram os efeitos especiais que usaram (fogos de artifício) e a participação dos dançarinos Raylan e Thyani da NORTE DANCE.

“O clipe está espetacular, o show foi maravilhoso, me diverti bastante, gostei do repertório e adorei as coreografias que fizeram em certas músicas, já estou a espera do próximo show”, diz Haren Carvalho.