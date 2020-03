HARMONIZAÇÃO FACIAL DE FABIO BARROS ENCANTA CARIOCAS, PAULISTAS e CAPIXABAS

Harmonização Facial é uma febre em todo o Brasil, e devido a muitas solicitações pelo seu perfil @fabioricardobarros em seus stories, Dr Fabio resolveu separar um dia no mês para atender fora do , Leblon. Agendas previamente abertas tem sido um sucesso nas capitais de São Paulo e Vitória e pensando em breve levar sua expertise para várias outras cidades do Brasil. Desde cedo a vida encaminhou o Dr. Fabio Barros para a odontologia e hoje com formação e especialização, o cirurgião dentista encontrou o seu talento na Harmonização Facial. Sua história de paixão pela profissão começou quando começou a usar aparelho ortodôntico. Daí em diante o garoto começou procurar saber tudo com quem tinha feito o seu tratamento.

— Sempre fui muito curioso e comecei a perguntar o porquê do aparelho. Enfim, fiquei apaixonado pela odontologia. Após o curso superior fiz minha primeira especialidade em Radiologia odontológica e fundei uma rede de clínicas de radiologia no Rio de Janeiro. Depois segui pela cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia, até que realizei minha primeira residência em harmonização facial em São Paulo —relembra o odontólogo especializado em harmonização da face.



Com passagem pelo Exército do Brasil o dentista lembra momentos que lhe mostraram a verdadeira situação da população brasileira. Atuando no Hospital de Campanha do Exército, “realizamos cirurgias em regiões inóspitas pelo Brasil, atendendo também a população carente indígena” — destaca o Fabio. E nessas situações ‘limite’ foi que o Dr. Fabio Barros começou a traçar o que seria seu principal objetivo na profissão, pois, ele destaca que seus maiores aprendizados foram nas dificuldades. O Dr. Fabio Barros, máster em harmonização facial, observa que seus estágios em hospitais públicos lhe ofereceram grandes experiências graças principalmente a ótimos profissionais e notadamente ao trabalhar com os traumas de face e cirurgias maxilofaciais.

Hoje o principal foco de sua clínica são os tratamentos estéticos como preenchimentos faciais, lipoaspiração da papada, bichectomias entre outros diversos procedimentos. — Sempre fui apaixonado pelo tratamento a pacientes poli traumatizados e resolvi estender esse encantamento para o tratamento estético. Logo fui para Miami realizar um curso no instituto MARC e não parei mais. Até hoje continuo realizando diversos cursos, cada dia que passa e um aprendizado novo, não podemos parar — acredita o cirurgião buco maxilar.