Harmonização Facial: Dr. Fabio Barros explica os cuidados com os procedimentos estéticos

Nem moda, nem vaidade, o procedimento de harmonização facial tem sido muito realizado por homens e mulheres, sem distinção e com objetivos claros. Seja por questões profissionais, ou pessoais, como melhora da autoestima. O cirurgião dentista Dr. Fabio Barros destaca que a decisão de realizar qualquer procedimento deve ser atrelada à qualidade do profissional e não à uma possível “fama”.

Quando o paciente decide realizar a harmonização facial, ele deve avaliar a formação e experiências do profissional. É importante o odontólogo saber resolver uma intercorrência caso ela ocorra, isso a fama não proporciona – alerta o dentista.

Qualquer pessoa pode realizar procedimentos estéticos faciais, com exceção de pessoas que não estejam bem de saúde e menores de idade, explica Dr. Fabio Barros. Portanto, o candidato a realizar a harmonização facial, “é quem não está satisfeito com algo ou deseja realçar seu rosto, ou seja, para esconder o que não lhe agrada e valorizar o que já é bonito” – ensina o cirurgião com formação no exterior.

Uma das maiores preocupações, principalmente das mulheres, é o exagero ou a artificialidade, principalmente no preenchimento labial. Dr. Fabio Barros diz que ter cuidado com a naturalidade em todos os procedimentos é fundamental. E conta que, por muitas vezes já teve que aconselhar a pessoa a buscar outros lugares para tratamento.

– Quando o paciente começa a buscar algo muito exagerado, prefiro encaminhar para outro profissional. Os procedimentos estéticos ideais, na minha concepção, são aqueles que demoram a ser notados – explica Dr. Fabio Barros.

Em um mundo onde as barreiras do preconceito estão sendo quebradas, o homem se preocupa muito mais com seu bem-estar, físico e psicológico. De acordo com o Dr. Fabio Barros, muitos o procuram para realizar o procedimento de harmonização facial.

– No meu consultório atendo homens e mulheres. A maioria dos homens buscam uma definição e aumento do ângulo da mandíbula, já que está associado à ideia da masculinidade, autoconfiança e beleza. Essas mudanças são fundamentais no aumento da autoestima do paciente – observa.

Todo este cuidado e preocupação com uma melhor aparência que reforça a autoconfiança, pode ser prejudicada por um mau atendimento. Para o paciente não correr riscos o Dr. Fabio Barros dá algumas dicas muito importantes ao escolher o profissional adequado.

– Os cirurgiões dentistas estudam a face durante 5 anos, são os cirurgiões bucomaxilos que atendem qualquer paciente politraumatizado de face nos hospitais da rede pública e privada, portanto, convivem diariamente com várias situações



Assim é fundamental:

• Que o profissional seja qualificado, esteja sempre se reciclando e seja bastante experiente;

• Uma conversa clara com o profissional na consulta inicial;

• Pesquise. A internet oferece esta possibilidade. Veja a sua formação, cursos e casos realizados pelo profissional;

• Na avaliação, busque o maior número de informações. Não tenha vergonha!

Finaliza Dr. Fabio Barros, Pós-graduado em cirurgia bucomaxilofacial, Master em Harmonização Facial em Miami e credenciado em fios faciais na Coreia do Sul.

