Harmonização facial: mitos e verdades

A procura por harmonização facial tem crescido muito nos últimos tempos e não é por acaso; um benefício inegável é o aumento da autoestima. Atualmente as pessoas estão tendo a necessidade de buscar cada vez mais a harmonia para os traços do rosto.

Atualmente, o uso de toxina botulínica, preenchedores dérmicos, clareamento dentário e outros procedimentos, têm sido bastante solicitados aos dentistas.

Acontece que algumas informações incorretas e mitos sobre esse assunto acabaram ganhando espaço na web. Por isso, a Oral 360, resolveu fazer uma lista de alguns mitos e verdades sobre a harmonização facial feitas nos consultórios odontológicos. Confira!!!

O profissional dentista não pode realizar os procedimentos de preenchimento e aplicação de toxina botulínica – MITO

Por conta de sua formação, cinco anos estudando a face, o dentista pode sim fazer esses dois procedimentos. Inclusive, o paciente que deseja fazer harmonização facial pode procurar uma clínica odontológica, uma vez que vários processos de harmonização podem ser feitos através dela.

É possível corrigir distúrbios odontológicos através da harmonização facial – VERDADE

Sim, isso é verdade! Muitas pessoas acreditam que a harmonização facial é voltada apenas para a parte estética. Contudo, existem vários procedimentos e técnicas que podem resolver diferentes distúrbios odontológicos.

Por exemplo, a toxina botulínica pode ser usada para a redução de rugas, mas, também, para o tratamento de distúrbios como bruxismo, disfunções de ATM e sorriso gengival.

Fazer o procedimento de preenchimento sempre dói – MITO

Os procedimentos de preenchimento causam sim certo desconforto. Mas tudo vai depender diretamente da sensibilidade cada paciente.

Além disso, é necessário levar em consideração que em alguns casos o cirurgião-dentista irá aplicar uma anestesia no local para amenizar o desconforto.

A harmonização facial pode variar de duração – VERDADE

Os resultados da harmonização facial variam conforme a qualidade de vida do paciente e a qualidade do produto usado pelo profissional. É preciso levar em consideração vários fatores para determinar a durabilidade, desde o tipo de procedimento até os próprios cuidados do paciente.

Por conta disso é recomendado sempre falar com um especialista para saber mais sobre os resultados para o seu tipo de procedimento.

A harmonização facial só pode ser feita em clínicas de estética – MITO

Existem vários procedimentos que fazem parte da harmonização facial que podem ser realizados em clínicas odontológicas. É o caso, por exemplo, da aplicação de toxina botulínica.

O próprio cirurgião-dentista tem o conhecimento e especialização necessários para realizar o processo com total segurança.

Botox e preenchimento são procedimentos diferentes – VERDADE

Muita gente acha que o botox e o preenchimento são a mesma coisa. Contudo, na verdade eles se tratam de procedimentos diferentes.

O botox tem como objetivo relaxar e depois deixar o músculo estático. Dessa forma é possível acabar com rugas e outras marcas de expressão, como os pés de galinha.

Por sua vez o preenchimento é feito com o chamado ácido hialurônico, que ajuda a repor o volume da pele que é perdido conforme envelhecemos.

Esse tipo de procedimento faz com que a pessoa perca a sensibilidade no rosto – MITO

A harmonização facial, quando feita por profissionais e utilizando os produtos aprovados pela Anvisa e outros órgãos de fiscalização, é totalmente segura. Ela não reduz ou acaba com a sensibilidade do rosto.

A harmonização facial perde o efeito depois de realizada várias vezes – MITO

A harmonização facial, principalmente os procedimentos como o preenchimento, podem ser realizados várias vezes. Isso porque o corpo absorve naturalmente as substâncias.

Mas isso não quer dizer que o processo perde sua eficácia com o passar do tempo. Na verdade, o que ocorre é que a pessoa precisa manter uma periodicidade na realização dos procedimentos para garantir os efeitos.

Esperamos que esse post tenha te ajudado a entender mais à fundo a harmonização facial. Mas lembre-se, caso você tenha interesse de passar por esse tipo de processo o ideal é procurar uma clínica especializada e falar com um profissional!

