Harmonização Facial – Tirando dúvidas de como harmonizar a face

Com a grande exposição, tanto na imprensa, quanto nas Redes Sociais, o grande público tem acompanhado uma incrível transformação no visual de homens e mulheres, sendo famosos ou não. E o maior responsável por esse “UP” é a harmonização facial.



“Eu sempre me olhava no espelho e dizia que o meu nariz era muito feio! Fiz uma harmonização facial completa com o Dr. Fabio Barros, na Oral 360, e consegui um nariz lindo!”, declara Edvânia Toledo, 54 anos, empresária.

Mesmo que a motivação original seja a melhora da autoestima, ou por questões profissionais, na hora da escolha, a decisão deve levar em conta a qualidade, a formação e experiências do profissional, e não a fama que ele possui.

É importante saber que o cirurgião dentista é o profissional mais capacitado para realizar os procedimentos da Harmonização Facial, pois eles estudam a face minuciosamente durante 5 anos possuindo uma larga experiência para solucionar qualquer intercorrência caso ela ocorra. Dr. Fabio Barros, além da formação de Cirurgião dentista, é Pós-graduado em cirurgia bucomaxilofacial, Master em Harmonização Facial em Miami e credenciado em fios faciais na Coreia do Sul.

São inúmeros procedimentos terapêuticos e tratamentos que podem ser realizados para deixar a mulher ou o homem com a autoestima cada vez mais valorizada. O que não faltam são opções!

Tirando suas dúvidas sobre Harmonização Facial:

Como saber se estou apto para fazer Harmonização facial?

Exceto pessoas que não estejam bem de saúde, menores de idade, grávidas e lactantes, qualquer pessoa pode realizar procedimentos estéticos faciais.

Qual a diferença de Botox e Preenchimento?

O Botox é utilizado para amenizar as rugas que movem, “dinâmicas”, como por exemplo, é o caso do pé de galinha e da testa. O preenchimento é feito com injeções de ácido hialurônico, que repõem a gordura que é perdida ao longo do tempo.

O que é Harmonização Facial?

A Harmonização Facial é a soma de tratamentos e procedimentos estéticos combinados, para melhorar a harmonia do rosto, rejuvenescendo e corrigindo os traços envelhecidos pela perda da elasticidade da pele, músculos e gordura que a face sofre com o passar dos anos.

O Que são fios de PDO?

Os Fios de PDO é um método de suspensão de do tecido da face. São compostos de polidioxanona, que estimula a produção de colágeno, através de sua cicatrização provoca o lifting dos tecidos.

O que seria o protocolo de afinamento da face?

Segundo o Dr. Fabio Barros, esse protocolo une duas técnicas cirúrgicas bem simples que, associadas, promovem um ganho estético ao paciente. Os procedimentos removem a gordura da região da papada, beneficiando o contorno da mandíbula e, através da cirurgia de bichectomia, a gordura chamada “bola de bichat” é removida parcialmente, proporcionando um melhor contorno da face e valorizando ainda mais a região de malar (maçãs do rosto). “Esse procedimento tem que ser muito bem avaliado para identificar se o paciente tem indicação para esse dois procedimentos”. Explica Dr. Fabio.

Quais áreas do rosto que podem receber o preenchimento com ácido hialurônico?

1 – Malar – Dá o volume à “maçã do rosto”;

2 – Mandíbula – Deixa o rosto mais delimitado. Nos homens, visa a masculinização da face.

3 – Sulcos – São caracterizados como ranhuras ou depressões situadas na superfície da pele;

4 – Preenchimento Labial – Define e dá forma aos lábios, harmonizando o seu sorriso;

5 – Queixo – Define o contorno facial, tornando o rosto mais harmônico

6 – Rinomodelação – Pequenas correções no nariz

Quais áreas do rosto que podem receber botox?

1- Testa – Ruguinhas da testa

2- Pés de Galinha – Rugas ao redor dos olhos;

3- Código de Barras – Rugas ao redor da dos lábios.

Uma boa dica para quem quer fazer uma harmonização facial

Faça pesquisa pela internet;

Veja a sua formação, cursos e casos realizados pelo profissional;

Que ele seja qualificado, esteja sempre se reciclando e com bastante experiência;

Na primeira consulta, busque o maior número de informações.

