Hemorio  27 e 28/04 no Via Brasil Shopping

Via Brasil Shopping promove segunda colega de sangue em parceria com o Hemorio nos dias 27 e 28 de abril

O Via Brasil Shopping receberá nos dias 27 e 28 de abril (sexta-feira e sábado), das 10h às 15h, uma equipe móvel do Hemorio para coletar bolsas de sangue. Pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 50kg e bem de saúde podem participar da ação. Para doar, basta apresentar um documento de identidade oficial com foto e não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável. O modelo da autorização pode ser retirado no site do Hemorio (http://www. hemorio.rj.gov.br/Html/PDF/ Menor_idade.pdf).

As equipes de coletas externas do Hemorio são compostas por 15 profissionais – médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio –, que montam uma sala de doação em espaços previamente aprovados por técnicos do Hemorio . As salas de doação são compostas por seis cadeiras e dois consultórios de triagem, que podem atender até 140 pessoas por coleta.

Para mais informações, o candidato pode ligar gratuitamente para o Disque Sangue (0800 282 0708), que esclarece os pré-requisitos e dúvidas, além de informar o endereço das outras 26 unidades de coleta distribuídos pelo estado. O atendimento pelo telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Atenção: fique atento ao intervalo mínimo entre as doações:

Homens: dois meses, sendo no máximo 4 doações por ano

Mulheres: três meses, sendo no máximo 3 doações por ano

Sobre o Via Brasil Shopping:

O Via Brasil Shopping está localizado no bairro de Irajá, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. O shopping foi desenvolvido estrategicamente entre duas principais vias de acesso à cidade do Rio – Avenida Brasil e Rodovia Presidente Dutra. O empreendimento foi planejado para atender as necessidades de compras e lazer dos moradores da região, além de oferecer serviços como bancos, academia e universidade em um ambiente seguro, moderno e confortável ao público.

Sobre a AD Shopping:

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do país, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 26 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. Visite: www.adshopping.com.br.

Serviço: Doação de sangue

Data: 27 e 28 de abril

Horário: 10h às 15h

Local: 2º piso – próximo à Loja Aquamar – Via Brasil Shopping – Avenida Itapera 500 – Irajá – Rio de Janeiro.

Entrada Gratuita

