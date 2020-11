Hilton Lacerda ministra aula gratuita e online de criação de roteiros cinematográficos

Além da master class, três filmes e uma série do roteirista e diretor pernambucano compõem a quarta mostra retrospectiva do Roteiros em Circuito (REC).

Hilton Lacerda, cineasta ministrante da master class no dia 26 de novembro.

As inscrições para a aula gratuita e online de criação de roteiros cinematográficos com o cineasta Hilton Lacerda estão abertas no site https://rec.grafatorio.com . A master class será realizada pela plataforma Zoom no dia 26 de novembro (quinta-feira), às 19h30, e faz

parte do projeto REC – Roteiros em Circuito. Além da aula, três filmes e uma série do roteirista e diretor pernambucano estarão disponíveis para serem assistidos online e gratuitamente aos que se inscreverem para participar. Esta é a quarta e última master class e mostra retrospectiva realizadas pelo projeto em 2020.



Hilton Lacerda

Nascido em Recife, Hilton Lacerda se destacou pelos roteiros de filmes como “Amarelo Manga” (2002, direção de Cláudio Assis), “Filmefobia” (2008, direção de Kiko Goifman), “A Festa da Menina Morta” (2008, direção de Matheus Nachtergaele), “Febre do Rato” (2011, direção de Cláudio Assis), “Árido Movie” (2006, direção de Lírio Ferreira), “Big Jato” (2016, direção de Cláudio Assis), “Corpo Elétrico” (2017, direção de Marcelo Caetano), entre outros.



Todos exibidos com destaque em festivais nacionais e internacionais de prestígio como Brasília, Gramado, Festival do Rio, Mostra Internacional de São Paulo, Berlim, Locarno, Roterdã, Havana, Bafic e Cannes. Dirigiu o documentário “Cartola – Música para os Olhos”

(2007, parceria com Lírio Ferreira). Com “Tatuagem” (2013) estreou na ficção como diretor. Em 2019, assinou o roteiro de “Piedade”, de Cláudio Assis, e escreveu e dirigiu “Fim de Festa”.



Na master class, em uma conversa entre mediador e convidado, o cineasta falará sobre a sua obra, os elementos de seus roteiros, os desafios da escrita cinematográfica, as possibilidades da linguagem, comunicação de narrativas audiovisuais e etapas do processo de

execução de um filme, da ideia original à finalização. A atividade será guiada pelos seguintes tópicos: Premissa/Ideia/Concepção; Intenção/Ângulo; Pesquisa; Personagem; Estrutura; Diálogos e Da palavra à imagem.



Mediação

A mediadora da master class de Hilton Lacerda será Alessandra Pajolla. Jornalista formada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), especialista em Criação e Produção para Audiovisual (Pitágoras) e doutora em Estudos Literários (UEM), Pajolla escreveu a série

“O Silêncio das Flores”, em parceria com Renata Lago; escreveu e dirigiu o curta-metragem “Redenção”; escreveu e foi assistente de direção do curta-metragem “Inventário”, estrelado por Adriano Garib e vencedor do prêmio de Curta-Metragem (Drama) no Creation International Film Festival (2019/Apple Valley/Califórnia); escreveu os projetos de série “Histórias do Busão” e “Na Batalha”; e em 2020, vai dirigir o curta-metragem “Cinza que te Quero Cor”, de sua autoria, aprovado no edital 006/2018 do Promic Londrina/PR.



Sobre o REC – Roteiros em Circuito

Idealizado para fomentar o desenvolvimento da escrita cinematográfica em Londrina (PR) e no Brasil, o projeto Roteiros em Circuito (REC) oferece ao público uma série de atividades focadas no tema: master classes com cineastas, mostras retrospectivas de seus

trabalhos e oficinas formativas focadas no roteiro para cinema.



Os ministrantes convidados para a primeira edição do REC são Aly Muritiba, Paula Gaitán, Marcelo Pedroso e Hilton Lacerda. Entre 10 de outubro e 26 novembro, de forma online e com inscrição gratuita, estes cineastas falam sobre criação de roteiro e terão mostras

retrospectivas que exibirão alguns de seus principais filmes. O projeto prevê ainda a publicação de um livro com o conteúdo das master classes.



Após esta etapa, o REC promoverá oficinas formativas com os mesmos cineastas e também um pitching com os alunos, ações previstas para 2021. Os detalhes sobre essas oficinas, incluindo datas e aberturas de inscrições, serão divulgados posteriormente. Mais

informações e detalhes podem ser encontrados no site do REC.

O REC é uma produção da UABI Filmes com realização do Grafatório e patrocínio da Prefeitura de Londrina através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

SERVIÇO:

ROTEIROS EM CIRCUITO – REC

Mostras cinematográficas e master classes com diretores convidados de 10 de outubro a 26 de novembro de 2020.

https://rec.grafatorio.com / https://www.facebook.com/rec.oficinas / https://instagram.com/rec.oficinas



(Crédito das imagens: Fábio Nascimento)