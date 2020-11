História e pertencimento, um projeto de Leitura sobre o patrimônio imaterial

Você sabe o que é patrimônio imaterial? Não? Então “Deixa que eu te conto…” Na próxima segunda-feira, dia 23 de novembro, o podcast sobre mediação de leitura e biblioteca escolar abrirá um diálogo emocionante com a convidada Daniela Chindler. Escritora de livros premiados, contadora de histórias, curadora, crítica, professora, esta mulher de 51 anos passou metade de sua vida dedicando-se à democratização do acesso à cultura. Em um de seus recentes livros, intitulado Causos de Bichos e de Gente – Histórias do Mato Grosso, Daniela descreve o patrimônio imaterial daquela região, desbravando saberes que passaram de geração a geração. Com muito respeito e amor ao que faz ela promoveu a valorização das pessoas naquela comunidade. Agora, ela quer chegar aos presídios femininos, em seu próximo livro pretende relatar o universo prisional, suas mazelas e o protagonismo da mulher na sociedade. Mas tudo isso é só o começo da leitura de mundo que essa fera tem para contar. Fica ligado! Aumenta o som porque o bate-papo será às 10h, no Spotify e principais plataformas de streaming.

Livros indicados por Daniela:

Tia Julia e o Escrevinhador e A guerra do Fim do Mundo, ambos do Mario Vargas Llosa.

Ela também realizou a mediação do conto “A música que vem do meu nome”, um dos contos de seu novo livro intitulado Uma casa no mundo.

Mais sobre Daniela Chindler

Desenvolve há mais de 25 anos propostas na área de educação não-formal. Elaborou a visita teatralizada da ABL que ficou 15 anos em cartaz. Coordenou o Programa CCBB Educativo nas 4 capitais: RJ, SP, BH e DF, estando a frente das ações educativas do CCBB Rio por 12 anos consecutivos. Foi curadora de diversas Bienais do Livro. Na 18º Edição da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, concebeu o projeto “Entre Letras” que ocupou um espaço de 500 metros quadrados na feira. É professora da Pós-graduação em Critica e Curadoria de Arte Moderna e Contemporânea da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e da Universidade Candido Mendes na cadeira “Educativo e Atividades Paralelas”. É escritora de livros infantis premiados, como Bibliotecas do Mundo (2012), Melhor Livro Informativo Brasileiro do Ano para crianças e jovens, pela FNLIJ. Em dezembro de 2020 vai lançar o livro infanto-juvenil “Uma casa no mundo” que trata de memória e pertencimento. Está também desenvolvendo a série animada “Quando a máquina pensa” com a ilustradora Bruna Assis Brasil.

Páginas com o trabalho de Daniela Chindler

https://issuu.com/sapotiprojetosculturais – Endereço do Issuu onde suas publicações são disponibilizadas gratuitamente.

https://www.youtube.com/channel/UChIs2b51E1hoogi1hhCzrig – Página do Youtube da Sapoti Projetos Culturais.

www.sapotiprojetos.com.br – Site

Sobre o podcast

“Deixa que eu te conto…” é um podcast para os amantes da boa leitura que nasceu em junho deste ano, idealizado pela bibliotecária Adília Araújo e pela escritora Lúcia Fidalgo.