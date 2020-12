Histórias inspiradoras de empreendedoras na gastronomia

As mulheres já são a maioria da população, do eleitorado, do ensino superior e representam 48,7% do empreendedorismo no Brasil, cerca de 30 milhões, de acordo com os dados da Global Entrepreneurship Monitor. Mesmo diante de todos os obstáculos que persistem na sociedade, das crises econômicas, da pandemia e de ter que conciliar as gestões dos negócios e da família, elas seguem superando desafios e inovando em diversas áreas. Dentre elas, a gastronomia lidera como a de maior interesse de investimento feminino. Conheça a história de três mulheres que entraram no mundo do empreendedorismo gastronômico e hoje colhem os frutos do sucesso:

Sálua Bueno, da Amelie Creperie et Bistrot – Neta de imigrantes sírios, Sálua Bueno, sócia, diretora executiva do Grupo Amelie e mestre em economia, deixou a carreira de economista quando a cozinha a chamou. Deixou de lado o doutorado em uma universidade estadunidense para inaugurar o Amelie Creperie et Bistrot, no Shopping da Gávea, em 2014. Não demorou muito para inaugurar unidades no Barra Shopping e no Botafogo Praia Shopping, ambas em 2017. Recentemente, a marca inaugurou, em São Paulo, unidade no modelo Dark Kitchen, deu os primeiros passos no mercado de franquia e já conta com três unidades previstas para inaugurar ainda em 2020, no Rio Design Barra, Ipanema e Leblon. Em 2021, o Amelie Creperie et Bistrot deve chegar a 10 unidades. A casa de inspiração francesa mantém a alma das crêperies clássicas com espaços aconchegantes e cardápio típico da Bretanha, na França. As galettes, carros-chefes do restaurante, utilizam como base o trigo sarraceno, elemento tradicional da região.

Site: www.ameliecreperie.com.br

Alzira Gonçalves, da Casa da Empada – Em outubro de 1987, nascia a Casa da Empada, instituindo o conceito de loja especializada em empadas numa época em que este tipo de salgado era vendido apenas em padarias e bares em geral. Tudo começou quando Dona Alzira Gonçalves preparava os quitutes nas reuniões em família e todos se encantaram com o resultado da receita, que é preservada até hoje. A matriarca deu os primeiros passos vendendo o quitute para bares, padarias e outros estabelecimentos comerciais, pois nunca se imaginava uma loja especializada em empada até então. O ponto onde fabricava as empadas, uma pequena loja na Conde de Bonfim, na Tijuca, passou a vender também para as pessoas que passavam. Em pouco tempo, os salgados fizeram enorme sucesso e a pequena loja se tornou referência, tendo que aumentar a capacidade de produção.

O sucesso foi gigantesco, um verdadeiro fenômeno que surgia a partir da propaganda boca a boca, com clientes de todas as partes do Rio de Janeiro e do Grande Rio solicitando que novas lojas fossem abertas mais próximas às suas residências. Aos poucos, aprimoraram-se os temperos com maior diversidade de sabores, sempre primando pela qualidade dos produtos e serviços, no mais elevado padrão de higiene e produção artesanal realizada com carinho e amor. “Eu trabalhava das 6h45 até as 21h. Batalhei muito! Ia até o Cadeg escolher as melhores matérias-primas, me dedicava na produção das empadas, horas de madrugada preparando massas para vender no dia seguinte. Um legado para meus filhos”, conta Dona Alzira com orgulho e emocionada aos oitenta e tantos anos. “Não revelo a idade, mas já passei dos 80”, revela com sorriso no rosto.

Com a expansão gradual e cuidadosa da empresa, tendo em vista um crescimento forte e sustentável de longo prazo, a maior preocupação sempre foi, e ainda é, a manutenção da qualidade dos produtos. Por isso, as lojas que pertencem à rede de franquias Casa da Empada são abastecidas por sua Central de Produção, localizada no bairro de Maria da Graça, responsável pela confecção e distribuição de toda linha de empadas e salgados. Os produtos chegam prontos para irem ao forno das lojas, tornando a operação simples ao franqueado e garantindo um controle de qualidade mais efetivo por parte da franqueadora.

Site: www.casadaempada.com.br

Andrea Mosquera, do Mr. Lenha – A carreira da chef e nutricionista Andrea Mosquera começou em 1992, quando se formou e começou a trabalhar no Hospital Pró-Cardíaco. Seu trabalho era elaborar uma alimentação restrita e destinada aos pacientes da UTI. Ficou na área até 2000, quando decidiu empreender ao criar o Mr. Lenha, que completa 20 anos. A casa tem como especialidade a clássica gastronomia italiana e pizzas artesanais.

Com pizzas, massas e grelhados mais leves e saudáveis, a ideia logo caiu no gosto dos clientes. Andrea, então, decidiu inaugurar o bufê para servir também no almoço, sem a ortodoxia dos tempos hospitalares. “A comida no restaurante é diversificada e com sabor. Evitamos conservantes e damos preferência aos temperos naturais”, explica Andrea.

O destaque da casa é o forno à lenha, de onde saem pizzas, calzones, focaccias, paninis, lasanhas, entre outras delícias da Velha Bota. Localizado no coração da Barra da Tijuca, no Jardim Oceânico, o restaurante traz um variado bufê para o almoço e um exclusivo sistema de degustação de pizza, que conta com 15 sabores exclusivos preparados na hora pelo pizzaiolo, especificamente para cada mesa. Para celebrar duas décadas de sucesso, Andrea preparou um menu especial assinado a quatro mãos com o chef Dudu Mesquita, além de novos sabores de pizza tipicamente napolitanas, preparadas pelo pizzaiolo Pierluigi Russo, nascido na região de Campania, na Itália.

Site: www.mrlenha.com.br