“Histórias por Telefone” traz serviço de leitura para idosos se entreter no período de reclusão

A Superintendência de Leitura e Conhecimento da Secretaria Estadual de Cultura, pensando nos inúmeros idosos da cidade, idealizou o projeto “Histórias por Telefone”.

Voltado para idosos, que além de estarem no grupo de risco do novo coronavírus, ainda sofrem com depressão e solidão, transtornos que também matam, como qualquer doença física.

Pedro Gerolimich, Superintendente de Leitura e Conhecimento e, também, idealizador do programa, conta sobre a preocupação da equipe em buscar soluções para minimizar os muitos efeitos dessa crise:

“Uma colaboradora de nossa equipe, moradora da Cidade de Deus, estava muito assustada, com sintomas de depressão, nos enviou mensagem pedindo ajuda, que entrássemos em contato com ela. Liguei e conversamos por cerca de trinta minutos, no final ela estava melhor, mas na minha cabeça essa conversa durou dias, fiquei pensando nos meus pais, tios, no grande número de pessoas idosas que não tem com quem conversar, foi dessa experiência que surgiu a ideia de fazer ligações por telefone, contando histórias, lendo poesias, daí foi um pulo para institucionalizar a ação e criar o projeto, conversei com a Secretária Danielle Barros, que amou a iniciativa e colocou toda a secretaria para apoiar a causa dos idosos”.

O projeto, com menos de um dia, já conta com mais de 50 voluntários e 300 inscritos.

“Muita gente irá sofrer ao longo deste importante período de reclusão. Além das questões econômicas, os idosos podem vir a sofrer, pois muitos deles são sozinhos, e com isso, podemos trazer um pouco de alegria par eles. Esperamos que muitos possam fazer uso e se distrair com a gente. Espalhem para os amigos”, comenta a Secretária Estadual de Cultura Danielle Barros.

Para participar, basta preencher o formulário abaixo, com seus dados e telefone, ou de alguém que você saiba que precisa de ajuda. Voluntários poetas e contadores de histórias entrarão em contato, via telefone, e contarão uma história exclusiva para você e sua família.

Interessados deverão acessar o link de inscrição: https://bit.ly/formulario-historias