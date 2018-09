Hitmaker da Jovem Guarda lança primeiro disco aos 80

Compositor de sucessos na voz de Roberto Carlos como “Negro Gato”, “Pega Ladrão”, “O Sósia”, “Quase Fui lhe Procurar”, lança seu primeiro disco, aos 80 anos: “As Histórias de Getúlio Côrtes”, terça 4 de setembro, às 19h30, no Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia. Com a participação de Roberto Frejat, seu irmão Gerson King Combo, Max Sette, Luellem de Castro, Mônica Ávila e Kátia Preta, no show o cantor também apresentará canções que foram sucesso nas vozes de Luiz Melodia, Erasmo Carlos, Reginaldo Rossi, Marisa Monte e outros, ao longo de décadas.

O primeiro trabalho de Getúlio também traz versões inéditas de músicas conhecidas, feitas pelos músicos Marcelo Callado (Do Amor, Banda Cê), Benjão (Abayomi Afrobeat Orchestra) e Melvin (Carbona, Acabou La Tequila). Diante de tantos sucessos do hitmaker da Jovem Guarda, pode parecer que suas músicas tenham inspirações ‘elaboradas’, mas não é bem assim. “Negro Gato” não foi composta como forma de protesto a um povo sofrido, durante meses um gato ficava no forro do telhado de minha casa sem me deixar dormir! Foram noites de insônia mas me rendeu um grande sucesso” – diverte-se o artista

Uma das atrações da noite no Teatro Rival Petrobras será a participação da atriz e cantora Luellem de Castro, a Tassília em “Malhação – Vidas Brasileiras” e também a inserção de um bloco inteiro de black music, recheado de composições suas com King Combo.

– Getúlio sempre demonstrou uma afinada intuição para detectar o gosto musical da juventude. Ele é único e não foi só um cara da Jovem Guarda. Getúlio foi um dos pioneiros da Black Music no Brasil. Na música e na letra. Negro Gato, seu sucesso eterno, é um clássico da MPB – analisa Bernardo Vilhena poeta e escritor que dirige o espetáculo

Escute aqui: https://www.superstudio.com.br/getuliodisco

Serviço

Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Cinelândia – RJ. Terça, 4 de setembro, a partir das 19h30. Ingressos: Setor A – R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) | Setor B – R$ 50,00 (Inteira), R$ 35,00 (Promoção para os 100 primeiros pagantes), R$ 25,00 (meia-entrada).

Venda antecipada pela Eventim – http://bit.ly/Ingressos2z0P23j. Bilheteria: Censura: 18 anos. www.rivalpetrobras.com.br. Informações: (21) 2240-9796.*Meia entrada: Estudante, Idosos, Professores da Rede Pública, Funcionários da Petrobras, Clientes com Cartão Petrobras e Assinantes O Globo