Home, doce office

Profissionais confinados descrevem perigos de trabalhar em casa e dão dicas para rendimento não cair

Home office é a expressão do momento. O novo formato de trabalho imposto pela pandemia do Coronavírus pode parecer o sonho dourado para muito (principalmente aqueles que não podem fazer isso) mas exige disciplina, equipamento adequado e muito jogo de cintura para se adaptar às circunstâncias e continuar produzindo.

A advogada Ludimila Bravin, especialista em Direito Trabalhista (e muito acionada em meio a tanta Medidas Provisórias do Governo) procurou criar um ambiente agradável, mas lembra que é preciso muita disciplina. “Separe uma mesa ou bancada para trabalhar. Evite sofás, chão ou cama. Mantenha sua rotina de trabalho, com horários fixos. É preciso respeitar também as pausas e horários de alimentação, coisa que pode ser difícil em casa”, lembra.

A assessora de imprensa Amanda Dantas, que teve que dividir os primeiros dias de confinamento com sua família, já que voltavam de uma viagem pela Europa, lembra de outras medidas fundamentais. “TV ligada apenas em canais dos noticiários. É difícil, reconheço, mas nada de tentar atualizar as séries enquanto trabalha. Se está com mais pessoas, tente fazer um acordo para que seu horário de trabalho seja respeitado, como se você estivesse na empresa”. aponta.

Um dos grandes problemas do confinamento é comer demais. Um assunto que a nutricionista Mônica Cecília Araújo domina. Ela, que também tem trabalhado em casa, lembra da importância de não deixar a ansiedade vencer o bom senso. “É importante também investir em alimentos que aumentem nossa imunidade nesse momento tão importante. Para ajudar a manter nossa imunidade natural e mantê-la em boa forma, podemos prestar mais atenção ao que comemos e bebemos e aumentar a nossa ingestão de bactérias benéficas, como as encontradas em alimentos fermentados: picles, queijo, chucrute, iogurte e uma série de outros alimentos. Também é importante beber muita água e evitar o álcool”, orienta.



