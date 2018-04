Hop Lab Pub promove Thornbridge Week

A inglesa Thornbridge Brewery chega ao Rio pela primeira vez e aporta na Praça da Bandeira, no Hop Lab Pub, com rótulos super limitados. De quarta-feira a domingo (25 a 29 de abril) o bar pluga seis rótulos da marca e recebe mais 10 engarrafados. Entre os chopes, nomes como a Session IPA AM:PM (R$ 18,00), a English IPA Jaipur (R$ 19,00), a American IPA Halcyon (R$ 20,00) e a Porter Cocoa Wonderland (R$ 20,00), cada um com 300 ml.

Já entre as garrafas de 330ml a Witbier Raindrops On Roses (R$2 2,00), a Gose Mr. Smith Gose To… (R$ 28,00), a New Zealand Pale Ale Kipling (R$ 24,00), a Thai Pale Ale Bang Saray (R$ 24,00) e a Coffee Stout Fika (R$25,00) marcam presença. Para acompanhar, na mesma data, a casa recebe o festival gastronômico de crepes com quatro receitas, entre elas uma doce e uma vegetariana.

Serviço

Hop Lab Pub

Rua Barão de Iguatemi, 292 – Praça da Bandeira | Tel: 3217-1146

De 25 a 29 de abril, Qua a Sáb, a partir das 17h e Dom, de 15h às 22h

https://www.facebook.com/hoplabpub/

