Horóscopo 2021: astros preveem novo ano com romance e solidariedade

Para todos os signos as previsões mostram que o novo ano de 2021 será de harmonia, solidariedade, amor e romance. Segundo a astróloga JACIARA MEDEIROS o novo ano será regido por OXALÁ, OXUM E IEMANJÁ, portanto as cores que influenciarão 2021 serão o branco, amarelo e madrepérola. Ela destaca que a preocupação com o próximo será predominante durante os próximos 365 dias.

ÁRIES – 21 de março a 19 de abril

Os ARIANOS devem evitar excessos nas festas de passagem de ano. Em 2021 aguarde mudanças no amor, seja para quem está solteira ou não. Na vida profissional momento oportuno para quem quer iniciar seu negócio, ou seja, aproveite a energia de transformação que marcará o novo ano de 2021.

TOURO – 20 de abril a 21 de maio

Atenção TAURINOS cuidado com a ansiedade, lutar contra as mudanças pode ser estressante, melhor deixar fluir. Busque seu equilíbrio utilizando terapias alternativas como florais, meditação, Reiki, com a intenção de reter seu eixo interno. No amor poderá surgir alguém do passado ou um novo romance. Quanto a carreira ao longo do ano poderá haver mudanças, sonhos antigos poderão aflorar e se realizar.

GEMEOS – 22 de maio a 20 de junho

O Geminiano deverá se preocupar mais com seu corpo e buscar cumprir aquelas promessas de fim de ano. Parar de fumar, iniciar uma dieta, começar a praticar atividades físicas são alguns exemplos e o momento é AGORA. No trabalho sua criatividade vai estar a mil por hora. E, para quem está só (difícil geminiano sozinho, mas acontece) pode ir se animando com a chegada de um amor que virá de LONGE.

CANCER – 21 de junho a 22 de julho

E você CANCERIANO chegou o momento de arrumar os armários, desapegar dos excessos, portanto opte pela leveza, tons pastéis e pela suavidade. Busque escutar mais do que falar e compreenda. Resolver problemas e questões pendentes junto com o outro será a melhor solução. O setor profissional estará em transformação que poderá ser amenizada com uma boa dose de harmonia interior. Esqueça o pânico e lembre-se dos recursos internos. O final do filme deve ser sempre feliz e com direito a continuações no novo ano.

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

O LEONINO sempre festeiro deve também ter cuidado com os excessos nos encontros nas comemorações da passagem do ano. Vão ressurgir muitos contatos antigos e aparecer novos no trabalho e nos relacionamentos pessoais. No setor profissional boa fase para reavaliações, recomeços, colocar em prática antigas ideias. Aprenderá muito sobre equilíbrio, como harmonizar opostos. Tarefa para todo novo ano de 2021.

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

VIRGINIANOS entrarão o ano com o pé direito . As energias do Universo estarão com o vento a favor, no amor, na. Carreira e na saúde. Equilíbrio sempre e momento de redescobrir o ânimo, o bom humor e o alto astral, renovação da fé e de sua força interior serão necessários no novo ano.

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

LIBRIANOS a passagem do ano poderá parecer libertadora porém a fase e de desafios, no amor , no setor profissional. Encontros marcantes, inesquecíveis, esteja preparado para ser desafiado. Na saúde se hidrate, se trate bem, não exija demais de si mesmo. Corpo e mente buscando união.

Escorpião – 23 de outubro a 2 1 de novembro

Então ESCORPIANO chegou a hora de realmente adquirir novos hábitos quanto a sua saúde. Busque uma terapia holística, comida orgânica, florais e aquelas longas caminhadas, inclusive para repensar comportamentos, planos, enfim clarear os pensamentos. Virão novos desafios mas trarão as lições porque seu Novo Ano será COMPENSADOR.

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Finalmente SAGITARIANO chegou a sua hora! Você está entrando numa nova fase marcada por bons ventos em todos os setores, principalmente no amor e nas finanças, bom não é??!? Junto com este momento sua carreira terá uma ascensão e você conseguirá aquele retorno que sempre aguardou. Terá novos relacionamentos que irão te ajudar. Confie naquela sensação que o ‘céu’ está lhe protegendo.

Capricórnio – 22 de dezembro da 20 de janeiro

Os CAPRICORNIANOS que tanto gostam de discrição neste novo ano terão que aprender a ser, pelo menos um pouco, o centro das atenções, mesmo que não se esforcem para que isto aconteça. Serão vistos, avaliados, escutados e ainda assim seguirão serenos, calmos e seguros sua jornada pelo novo ano novo tão esperado. Ei capricorniano: há sinais de um grande amor se aproximando de você hein, se já está amando, o romance vai ficar mais intenso, porque, bons livros nunca terminam.

Aquário – 2 1 de janeiro a 19 de fevereiro

O incansável AQUARIANO deve continuar buscando boas terapias. Caminhar na praia, escutar o barulho das ondas e se isso for impossível, escutar musicas com o som do mar. E atenção não aceite desafios fora de seus limites, siga o fluxo r aguarde sem ansiedade porque o novo ano promete boas recompensas.

Peixes – de 20 de fevereiro a 20 de março

Para os esotéricos PISCIANOS o ano que se encerra trará a sensação de final de um ciclo. Continue cultivando muitos sonhos, muita intuição, realização de desejos que te trazem aquela sensação de proteção. Mantenha conexão com seu anjo protetor, com seu guia espiritual, mantenha a sua fé e seu corpo físico te responderá mantendo-se saudável.

