Horóscopo: veja suas previsões de 14 a 20 de dezembro

Previsões de 14.12 a 20.12

Chegamos a metade do último mês de 2020, para muitos um ano que precisa acabar logo! Então vamos ser positivos e a sensitiva Jaci Medeiros aconselha todos do zodíaco que meditem, busquem novos projetos, cuidem do corpo, da nutrição, atenção nos relacionamentos e mais! Veja suas previsões.

Áries – 21 de março a 19 de abril

A palavra de aries é ousadia – Ousadia no setor amoroso podendo se sentir desafiada por situações novas. Conselho: siga seu entusiasmo

Touro – de 20 de abril a 21 de maio

Busque estabilidade – Aproveite o momento que é de mudança para colocar em ordem arquivos e setor doméstico. Atenção mantenha a calma

Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

A hora Gêmeos é para pensar em novos projetos – Aproveite e use este momento para tirar da gaveta aquela ideia que tanto sonha, foco no setor financeiro. Geminiano, fique atento viu?!

Câncer – 21 de junho a 22 de julho

Câncer, foco na nutrição! – Mas também aproveite para repensar sobre questões de trabalho, antigos projetos podem ser retomados. Ei Câncer, valorize o passado.

Leão 23 de julho a 22 de agosto

Leão: é hora de ação! – Este é o momento para finalizar as pequenas tarefas, assim se se sentirá mais leve para o novo. Leão fique atento, espere o inesperado

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Atenção virgem, analise – O momento pede mais cuidado com o próprio corpo. Tire folga, se distraia de alguma forma

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

A palavra para hoje é sonhos – Alguns librianos estarão propensos a sonhar com novos relacionamentos, romances: Conselho: siga seu coração

Escorpião – 23 de outubro a 22 de novembro

Escorpião o foco é seu futuro! Momento propício para começar a apensar em novos projetos e novos contatos com foco no setor profissional

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Você sagitariano, busque o horizonte, aproveite! – Esta é a hora para começar a expandir seus contatos, conheça gente nova! Momento bom para relacionamentos afetivos e profissionais

Capricórnio – 22 de dezembro da 20 de janeiro

Capricórnio, atenção, ordem! – Comece a tecer os planos para o próximo ano e prometa a si mesmo aprender a ser mais flexível.

Aquário – 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Aquário medite hein! E tenha serenidade. Não se deixe levar pelos momentos de tensão porque tudo realmente passa

Peixes – de 20 de fevereiro a 20 de março

A palavra é inspiração. Traga para este momento uma nova tarefa, reiki à distância por exemplo ou uma nova técnica para se distrair

