HOTEL PRAIA LINDA, NA PRAIA DO PEPÊ, OFERECE PACOTE ESPECIAL PARA O DIA DOS NAMORADOS

O Hotel Praia Linda, localizado na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, vai oferecer no Dia dos Namorados, um pacote muito especial. Os casais poderão usufruir de hospedagem que inclui jantar e café da manhã no restaurante do hotel, o Velero.



Os valores são: R$344+5% para diária em apartamento com vista lateral e R$360+% para hospedagem em quarto com vista para o mar.

As reservas devem ser feitas diretamente com o hotel no telefone: (21) 2494-2186.

O pacote é válido de 12 à 16 de junho.



