Hotelaria pós-pandemia: perspectivas e desafios para o novo turismo​

Senac Empresa promove debate com especialistas e empresários sobre projeções do setor.

Análise do impacto da pandemia e novo panorama do turismo no estado do

serão abordados em live no YouTube, no dia 29 de maio.

Dados recentes da Organização Mundial do Turismo estimam uma retração de até 80% no número de viagens em todo o mundo no ano de 2020. A ampla cadeia do setor de turismo, que já sofre com o impacto da crise sanitária e econômica sem precedentes, se organiza para mitigar os reflexos imediatos, projetar a recuperação do mercado e preparar-se para o futuro. Na próxima sexta-feira, 29 de maio, o Senac Empresa realizará uma live para estimular a reflexão sobre o tema e auxiliar empresários e profissionais do turismo a elaborarem estratégias para a progressão dos negócios pós-pandemia.

Os convidados e mediadoras da live apresentarão exemplos de alguns destinos nacionais e internacionais que já iniciaram a retomada parcial das atividades, traçando paralelos sobre boas práticas que podem ser implementadas no estado do Rio de Janeiro. A análise também incluirá tópicos como a diversificação de mercados e produtos, redesenho da promoção turística, com foco em ações que conquistem a confiança do consumidor; além de medidas sanitárias e de gestão e o estímulo a parcerias para a recuperação conjunta do mercado.

Michael Nagy, diretor de Vendas e Marketing do hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana com vasta experiência na geração de negócios na área de turismo; e o coordenador da Graduação em Hotelaria do SENAC RJ, gestor de meios de hospedagem e empresário Gustavo Araújo, apresentarão suas perspectivas sobre o futuro do setor. A live terá mediação das especialistas do Senac RJ, Gabriela Borges, da área de Turismo, Hotelaria e Eventos e Juliana Aquino, de Educação Corporativa.

A live Hotelaria pós-pandemia: perspectivas e desafios para o novo turismo acontecerá na próxima sexta-feira 29 de maio, às 17h, no canal do Senac RJ no YouTube.

Senac RJ

O Senac RJ atua há 74 anos na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

​

Serviço

Live Hotelaria pós-pandemia: perspectivas e desafios para o novo turismo com Michael Nagy, Gustavo Araújo, Gabriela Borges e Juliana Aquino.​

Sexta-feira, 29 de maio, às 17h.

Acompanhe em

youtube.com/senacrj