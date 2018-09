House of Wine apresenta Degustando Histórias Parte 2

Evento no Cine Casal do Shopping Barra Point inclui sessão de cinema, palestra e degustação às cegas de vinhos italianos

Após o sucesso da primeira edição, a House of Wine, wine bar e loja de vinhos e

espumantes, prepara a parte 2 do Degustando Histórias. Apostando no roteiro

consagrado do primeiro evento a atração acontece no sábado (06/10). Desta

vez, a sessão especial e exclusiva fica por conta do filme Sob o Sol da Toscana,

no Cine Casal, no Shopping Barra Point. Após a exibição do longa, o público é

conduzido até a loja onde participa de uma palestra com o professor do W7,

Rafael Puyau, que fala sobre algumas das curiosidades sobre a safra, vinícolas e

vinhos italianos. Por fim, os convidados participam de uma degustação de

vinhos italianos.

“O primeiro evento teve uma grande adesão e foi um sucesso de público. Nosso

desejo é realizar eventos desse porte de maneira mensal onde o vinho é a

estrela principal”, afirma João Ururahy, sócio-fundador da House of Wine.

Programação

Data: Sábado – 06 de outubro

14h – Sessão de cinema Sob o Sol da Toscana – Será apresentado o filme

falando sobre um dos locais mais importantes e conceituados da bebida.

16h30 – Palestra – Rafael Puyau, consultor, sommelier e professor do W7,

realiza uma apresentação falando sobre a safra e sobre vinícolas italianas.

17h – Degustação às cegas – Dinâmica de degustação às cegas de diferentes

tipos de vinhos italianos com um julgamento na House of Wine.

Serviço – House of Wine apresenta Degustando Histórias

Local: Shopping Barra Point

Endereço: Av. Armando Lombardi, 350 – Barra da Tijuca

Valor: R$ 90

Horário: 15h às 18h

Ingressos e informações: https://www.sympla.com.br/house-of-wine—

degustando-historias__356826

Sobre a House of Wine

Fundada pelo Grupo JMOL dos sócios, João Ururahy, Marcus Simões, Octavio

Rangel e Leonardo Rocha, a House of Wine está situada no Shopping Barra

Point, no Rio de Janeiro, e tem como conceito principal oferecer os melhores

rótulos de vinhos e espumantes, para serem degustados em um ambiente

aconchegante, que possibilita uma verdadeira experiência para o cliente. Além

disso, o grupo possui o Clube do Vinho, Vamos de Vinho, com a entrega de dois

rótulos por mês de acordo com o plano do assinante.

