NOTTURNIA apresenta Pop 80 diferente no BROOKS Méier

Diferenciada, estilosa e lógico com muito Rock´n Roll. Não poderia ser diferente. A banda Notturnia atração de sábado, 03 de março, no Brooks Pub Méier, vai levar ao palco do Pub Irlandês um repertório dos anos 80, mas diferente do que a maioria das bandas apresentam.

Paulo Silva, Nitto Glauberth, Alex Anjos e Iuri Ramos tocam sons de Echo & The Bunnymen, R.E.M., Oingo Boingo, The Smiths, David Bowie, Billy Idol e outros.

– Fazemos tributos a bandas que fizeram parte de um momento pós punk, claro que tem alguns clássicos que o público pede e são inesquecíveis, para animar sempre – lembra Paulo Silva

SERVIÇO

Banda NOTURNIA – Sábado, 03/03, a partir das 20h. Show 22h. Brooks Pub Méier – Rua Barão de São Borja, 11

Ingresso:R$ 15,00

