Idosos e trabalhadores da área de saúde serão os primeiros na Campanha Nacional Contra Influenza

Como uma medida de proteção o Ministério da Saúde informou que os idosos e os trabalhadores de saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população serão os primeiros a ser vacinados na Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. A vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns, que dependendo da gravidade pode levar a óbito.

Devido a rápida propagação do COVID 19, O CORONAVÍRUS a atitude do MS pretende evitar que as pessoas acima de 60 anos, público mais vulnerável ao coronavírus, precise fazer deslocamentos no período esperado de provável circulação do vírus, no país. A primeira fase da campanha começa no dia 23 de março, em todo o Brasil.

– Precisamos proteger os mais vulneráveis e os que estão na linha de frente no atendimento. É importante que essas pessoas tenham acesso à informação para evitar filas nos postos de saúde. Nosso desafio é realizar campanha com segura e evitar aglomerações – explicou o secretário em Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira.