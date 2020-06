Na Pandemia da COVID 19 um dos grupos de pessoas que mais vêm sofrendo com a quarentena são os idosos de casas de repouso e asilos, pois não podem receber visitas, como resultado a solidão é grande. Mas um grupo de cantores e artistas teve uma ideia que está acariciando os corações: por que não levar músicas a eles por celular? Resultado muita felicidade e emoção.

Cantores e cantoras do “Me pede que eu canto” levam afeto a idosos

No projeto “Me pede que eu canto” as senhoras e senhores escolhem a canção. Desta forma algum dos músicos profissionais do Rio de Janeiro gravam cantando e tocando a música especialmente para quem fez o pedido, que assiste no celular,

pois as visitas estão suspensas. As instituições com senhoras e senhoras podem se inscrever enviando a lista de pedidos musicais. Músicos e cantores profissionais também podem participar, além das organizações, claro que podem, por exemplo.

enviar e-mail para: mepedequeeucanto@gmail.com

Acessar: https://www.instagram.com/mepedequeeucanto/

Colaborar com os músicos

As reações, como não poderiam deixar de ser são as mais emocionantes, como do Sr. Carlos Lopes, que pediu uma canção de Elvis. O Sr. Carlos recebeu o vídeo do cantor Sergio Dalcin, @sergiodalcin cantando e tocando “Love Me Tender”, no estilo, de jaqueta preta. O homenageado agradeceu e explicou sua escolha.

– Eu fui crooner de um conjunto musical. portanto tinha uma roupa preta e uma branca, de Elvis. Obrigado meu amigo pela canção de nosso ídolo Elvis Aaron Presley, da mesma forma te desejo felicidades – agradeceu falando “thank you very much”

FONTE: https://www.rioemfoco.com.br/