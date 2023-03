Iguá comemora Dia Mundial da Água com peça infantil

Para homenagear e celebrar o Dia Mundial da Água (22/03), a Iguá promove, nesta semana, a Campanha Dia Mundial da Água, uma iniciativa que integra o Programa de Educação Socioambiental e consiste na realização de apresentações do espetáculo “Água: Fonte da Vida!”. O teatro será exibido em escolas, quadras esportivas e organizações sociais de comunidades na Zona Oeste do Rio de Janeiro, incluindo Cidade de Deus e Rio das Pedras, e no município de Paty do Alferes, abordando de forma lúdica a importância da água para o ser humano e sua relação com o meio ambiente, saúde, higiene e lazer. A apresentação também seria realizada em Miguel Pereira, mas precisou ser cancelada devido à chuva e ainda não tem nova data prevista. A ação busca ainda sensibilizar crianças e jovens sobre a relevância do consumo consciente da água e a preservação desse recurso natural.

Na terça-feira (21/03), mais de 200 pessoas de Paty do Alferes assistiram ao espetáculo na Escola Municipal Laudelina Bernardes. O encontro contou com a participação de oito voluntários por meio do programa VoluntarIguá, que promove ações sociais com iniciativas realizadas pelos colaboradores da Iguá em apoio a instituições sociais e moradores em situação de vulnerabilidade social localizados em territórios da concessionária no Rio de Janeiro. Já na quarta-feira (22/03), o evento reuniu 300 crianças e jovens no CIEP Adelino de Palma Carlos, na Praça Seca. Nesta quinta-feira (23/03), “Água: Fonte da Vida!” será encenado para os moradores da Cidade de Deus e Rio das Pedras. Por fim, no domingo (26/03), o espetáculo chega ao Terreirão, no Recreio.

“É por meio de ações engajadoras como essa que possibilitamos o aprendizado das crianças sobre comportamento cidadão e sustentável. O desenvolvimento da consciência socioambiental desde cedo faz parte do nosso trabalho enquanto concessionária de saneamento. Além disso, a ação contribui com o ODS 6, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, que busca garantir a universalização do acesso à água e ao saneamento até 2030”, comenta Zilma Ferreira, Gerente de Responsabilidade Social da Iguá.

A apresentação é mais uma iniciativa da concessionária que reforça o compromisso com o desenvolvimento local e com a conscientização da população do entorno sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente. Ao todo, já foram realizadas 107 ações com 26.000 pessoas beneficiadas desde 2021.

Confira a programação completa da semana do Dia Mundial da Água da Iguá no RJ

Dia 21/03 (terça): 10h às 11h – Espetáculo Água: Fonte da vida! – Escola Municipal Laudelina Bernardes, Paty do Alferes;

Dia 22/03 (quarta): 10h às 11h – Espetáculo Água: Fonte da vida! – Praça Seca, Rio de Janeiro;

Dia 23/03 (quinta): 10h às 11h – Espetáculo Água: Fonte da vida! – Cidade de Deus, Rio de Janeiro;

Dia 23/03 (quinta): 14h às 15h – Espetáculo Água: Fonte da vida! – Rio das Pedras, Rio de Janeiro.

Dia 26/03 (domingo): 14h às 15h – Espetáculo Água: Fonte da vida! – Terreirão, Rio de Janeiro.