Ilha Plaza Shopping tem programação especial neste feriadão

A diversão está garantida para quem for ao Ilha Plaza Shopping neste feriado prolongado! O empreendimento apresenta a edição especial do Terraço Ilha entre os dias 20 e 23 de abril, com uma programação especial para toda família com rodas de samba, show de mágica para as crianças.

A programação terá início nesta quinta-feira (20) com uma roda de samba comandada pela cantora Priscila Gouvêa a partir das 18h. Já na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, às 18h, é a vez do grupo Sambe Como Uma Mulher colocar todo mundo para sambar no Terraço Ilha. A animação segue durante todo o fim de semana. No sábado (22), é a vez do Samba do amigo meu, que iniciará sua apresentação às 18h, embalando o início da noite, trazendo muita música boa que promete deixar ninguém parado. E, para encerrar, no domingo (23), feriado municipal de São Jorge, a programação é dedicada ao público infantil. A partir das 16h, a Recreação Up Kids fica responsável por iniciar as atividades com muitas brincadeiras, jogos e atividades lúdicas. E, as 17h, o grupo Kadabra apresenta um show de mágica interativo para a criançada.

“Estamos sempre atentos em oferecer novas experiências aos nossos clientes. O Terraço Ilha é um evento para toda a família, além de oferecer um local seguro e confortável, um pôr do sol de tirar o fôlego!” comentou o gerente de marketing do Ilha Plaza, Matheus Ramalho.

A programação completa está disponível nas redes sociais do Ilha Plaza Shopping e no site: Link

SERVIÇO:

Ilha Plaza

Endereço: Ilha Plaza Shopping – Av. Maestro Paulo e Silva, 400

Horários de funcionamento:

Quinta: dia 20 de abril: Lojas e Quiosques 10h às 22h Praça de alimentação e Restaurantes: 12h às 22h

Feriado dia 21 de abril: Lojas e Quiosques: 13h às 21h Praça de alimentação e Restaurantes: 12h às 22h

Sábado dia 22 de abril: Lojas e Quiosques 10h às 22h Praça de alimentação e Restaurantes: 10h às 22h

Feriado dia 23 de abril Lojas e Quiosques: 13h às 21h Praça de alimentação e Restaurantes: 12h às 22h

Cinema: De acordo com as sessões do dia.