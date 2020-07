Nos últimos anos, a procura por implante dentário na Clínica Oral 360, aumentou consideravelmente e não é por acaso. Afinal de contas, esta tem se mostrado uma excelente alternativa para quem precisa repor dentes ausentes. Conheça agora o que é implante dentário e as suas tecnologias.

Com o avanço da tecnologia, novas soluções vem surgindo nesse segmento, com o objetivo de melhorar os resultados oferecidos pelos implantes e no menor tempo possível para que, dessa forma, seja possível devolver a autoestima aos pacientes que se sentem inseguros na hora de sorrir.

Veja nesse post tudo o que é precisa saber sobre implante dentário e quais tecnologias vêm sendo aplicadas na área.

O que é e para que serve o implante dentário?

O implante dentário consiste em pinos de titânio, que são inseridos cirurgicamente no osso da mandíbula e/ou maxilar e serve para substituir a raiz do dente.

Para quem é indicado?

O implante dentário convencional é indicado para pacientes que não possuem mais o dente, ou ele pode até estar presente, mas já não apresenta condições viáveis de ser recuperado e precisa ser removido.

Vantagens

Dentre as vantagens que o implante dentário oferece estão: maior durabilidade, é indolor, possui maior rigidez e estabilidade, o que garante maior conforto ao paciente. A rapidez com que o tratamento é feito em alguns casos também é outra vantagem.

Como funciona o tratamento?

O implante dentário é feito da seguinte maneira: o paciente recebe uma anestesia igual a que se usa para remoção de cáries. Em seguida, é realizada uma incisão com o objetivo de visualizar a área óssea onde o implante dentário será posicionado. Após sua inserção, o profissional responsável pelo procedimento faz a sutura, fechando a incisão.

Nesse método, o paciente deve aguardar por 3 meses a 6 meses para que os dentes definitivos possam ser inseridos.

Qual o tempo de duração do implante e quais os riscos?

O implante dentário dura o mesmo tempo que um dente duraria na boca, ou seja, a vida toda. Há menos que, por alguma razão, ele seja perdido, assim como também pode ocorrer com os dentes comuns. Por isso, é importante manter visitas regulares ao dentista.

Em relação aos riscos do procedimento, podemos mencionar falha na integração da prótese ao osso, perda de massa óssea, ruptura do implante e infecções.

Principais tecnologias dos implantes dentários

Inovações tecnológicas têm sido implementadas com o intuito de minimizar o tempo de tratamento, assim como os riscos e melhorar a qualidade do resultado dos implantes. E dentre as principais, podemos mencionar:

• Implante Zigomático

Esse é um implante menos invasivo feito diretamente no osso zigomático, que é o osso que sustenta a “maçã do rosto” e que mantém a sua estrutura intacta, mesmo com a perda dos dentes. Ele possui tempo de tratamento de 3 dias e é indicado para pacientes que sofreram perda óssea severa no maxilar e possui menor custo se comparado ao tratamento tradicional.

• All On Four

Esse é um implante de carga imediata, que necessita de apenas uma cirurgia, possui tempo de tratamento de 3 dias e é indicado para pacientes que possuem boa estrutura óssea na mandíbula e maxilar para sustentar o implante. Assim como o anterior, esse procedimento possui um custo menor em relação ao tratamento convencional.

• Cirurgia Guiada

Implante dentário feito através de microcirurgia em pacientes com pouca ou nenhuma perda óssea na mandíbula e maxilar. Possui alta precisão e pode ser feita em pacientes cardíacos e diabéticos, pois a quantidade de anestesia utilizada nesse caso é mínima. Ele possui tempo de tratamento de 12 a 16 meses.

• Enxerto Ósseo

Implante indicado para pacientes com pouco osso na mandíbula e maxilar, onde é feito enxerto de osso do paciente doador ou de um banco de ossos, para repor a massa óssea perdida e maior investimento. Ele possui tempo de tratamento de 3 dias.

Para saber qual a melhor opção para você entre o implante dentário convencional e suas tecnologias, consulte o seu Cirurgião-Dentista!

