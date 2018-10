In House celebra a primavera com festival gastronômico

O menu especial com sugestões de harmonização fica em cartaz de 5 a 21 de outubro

Conhecido por seu cardápio de pratos reconfortantes e ótima carta de vinhos, o In House brinda a primavera com o cardápio especialmente elaborado para a ocasião. Com a assinatura do proprietário e chef Alex Herzog, o menu elenca três entradas, seis opções principais e três pedidas de sobremesas, disponíveis de 5 a 21 de outubro. Todas as criações contam com sugestões de harmonizações com vinhos, cervejas e drinques, selecionadas pelo sommelier André Herzog, à frente do negócio junto com o pai.

O percurso completo pode começar pelos bolinhos de arroz, já conhecidos dos clientes assíduos, numa versão multicolorida como a estação das flores: berinjela, abobrinha, tomate e muçarela, acompanhados de chutney de tomate (R$ 19,00, cinco unidades). Adiante, pratos como o bobó de cogumelos Paris e banana-da-terra servido com arroz de coentro e farofinha de castanha do Pará (R$ 48,00) e o risoto de camarões com pesto de rúcula e pimenta rosa (R$ 69,00) ganham dicas de harmonização com vinho espanhol Viña Brava Tinto Catalunya (R$ 20,00, a taça) e drinque Amázzoni Spring Tonic (R$ 28,00), gin-tônica com limão-siciliano, tangerina e zimbro, respectivamente. Para adoçar, destaque para a torta de limão na taça de martini (R$ 19,00).

Menu completo (5 a 21 de outubro):

Entradas

– Bolinhos de arroz recheados com berinjela, abobrinha, tomate e muçarela, acompanhados de chutney de tomate (R$ 19,00, cinco unidades)

– Tartines de queijo de cabra e mel de figo (R$ 19,00, duas unidades)

– Tartines de salmão com chantili de wassabi e caramelo de jabuticaba e shoyu (R$ 21,00, duas unidades)

Pratos principais

– Bobó de cogumelos Paris e banana-da-terra servido com arroz de coentro e farofinha de castanha do Pará (R$ 48,00)

– Fideuá de camarão, lula e polvo (R$ 75,00)

– Frango thai com curry amarelo, molho de tamarindo e arroz de castanha de caju (R$ 52,00)

– Escalopines al limone com espaguete e molho rústico de tomates (R$ 55,00)

– Massa de pupunha fresco, fresco, berinjela, abobrinha, tomate e alho ao ghee (R$ 45,00)

– Risoto de camarões com pesto de rúcula e pimenta rosa (R$ 69,00)

Sobremesas

– Crumble de banana com canela e creme inglês (R$ 21,00)

– Mousse de chocolate meio amargo com toque cítrico de Cointreau (R$ 18,00)

– Torta de limão na taça de martini (R$ 19,00)

Serviço:

Avenida das Américas, 7777 (Shopping Rio Design Barra), Barra da Tijuca

Telefone para reservas: 2438-7638

Sobre In-House Café Bistrô:

Aberto em 2000, o bistrô é um dos restaurantes pioneiros do Rio Design Barra, shopping que consolidou sua vocação gastronômica em seu um terceiro andar. Com 18 anos de história, o bistrô comandado pelo chef Alex Herzog e por seu filho André Herzog, responsável pela bem cuidada adega da casa, tem decoração recheada de objetos afetivos dos proprietários. No último ano, o ambiente ganhou uma repaginada com nova pintura, que valoriza as experiências propostas pela dupla. Entre os destaques do menu, versões de wine flight com vinhos selecionados e menu degustação diário servido em paralelo ao cardápio à la carte.